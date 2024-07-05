Putin: Rusya, (Ukrayna'da) çatışmanın kesin bir şekilde sonlandırılmasından yana - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: Rusya, (Ukrayna'da) çatışmanın kesin bir şekilde sonlandırılmasından yana

Putin: Rusya, (Ukrayna\'da) çatışmanın kesin bir şekilde sonlandırılmasından yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona erdirilmesinden yana olduklarını belirterek, Moskova'nın ateşkesten değil, krizin kalıcı olarak çözülmesinden yana olduğunu söyledi. Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Putin, Ukrayna'nın savaş durumuna son vermek için özellikle Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini ifade etti. Macaristan Başbakanı Orban ise barış için mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, Moskova ve Kiev arasında çatışmanın sona erdirilmesi için önemli çaba gerektiğini belirtti.

05.07.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ile savaşı bitirmek için şartlarını sıralayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır." dedi. Putin ayrıca Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesini istedi.

PUTİN, MACAR BAŞBAKANINI AĞIRLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kremlin'de yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Orban ile Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konularda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Putin, "Orban, Kiev'de kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetti ve bir dizi teklif sundu. Ayrıca Rusya ile müzakerelere başlanması için ateşkes çağrısında bulundu" dedi.

Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar

"KİEV HALEN SAVAŞA SON VERMEYE HAZIR DEĞİL"

Rusya'nın her zaman çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Putin, "Fakat karşı taraftan devamlı bir şekilde çatışmayı bu şekilde çözmek istemediklerini duyuyoruz. Çatışmanın sponsorları ise Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna halkını kurban olarak kullanmaya çalışıyor. Başbakan Orban'dan duyduğumuza göre, Kiev halen savaşa son vermeye hazır değil" diye konuştu.

UKRAYNA'YA DONBAS, ZAPORİJYA, HERSON ŞARTI

Kiev yönetiminin ülkedeki savaş durumuna son vermek istemediğini zira bu durumun seçimlere gidilmesi manasına geleceğini vurgulayan Putin, Ukrayna'nın aktüel liderlerinin muhtemel seçimlerde kazanma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu ileri sürdü. Rusya'nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurgulayan Putin, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır" dedi.

Putin, barış için Ukrayna'nın diğer şartların yanı sıra özellikle Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban ise konuşmasında Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesindeki en önemli görevinin barış için mücadele etmek olduğunu söyledi. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu ve barışa giden en kısa yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Macar lider, "Rusya Devlet Başkanı'nın üç önemli konudaki düşüncelerini duymak istedim. Bunlar, barış girişimleri hakkındaki düşünceleri, ateşkes ve barış müzakereleri hakkında ne düşündüğü ile bunların hangi sırayla gerçekleşmesi gerektiği ve ayrıca savaş sonrası Avrupa'yı nasıl gördüğüdür" ifadelerini kullandı. Moskova ve Kiev'in çatışmaya ilişkin pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Orban, savaşı sona erdirmek için önemli çaba gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Viktor Orban, Macaristan, Zaporijya, Kremlin, Moskova, Ukrayna, Donbas, Herson, Rusya, Kiev, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya, (Ukrayna'da) çatışmanın kesin bir şekilde sonlandırılmasından yana - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 21:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Putin: Rusya, (Ukrayna'da) çatışmanın kesin bir şekilde sonlandırılmasından yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement