Putin, Ukrayna ile Müzakereye Açık

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MOSKOVA, 20 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki meşru tüm liderlerle müzakere yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin perşembe günü düzenlediği yıllık basın toplantısında, "Eğer bir kişi seçime girer ve meşruiyet kazanırsa bu kişi Volodimir Zelenskiy de olsa onunla konuşmaya hazırız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yla müzakereleri başlatma konusunda herhangi bir ön koşulu olmadığını kaydeden Putin, sahadaki mevcut durum dikkate alındığında İstanbul anlaşmaları temelinde görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.