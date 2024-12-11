Putin ve Orban'dan Uşuk Ukrayna Görüşmesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Suriye'deki durumu telefon görüşmesinde ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Orban, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Putin, "Ukrayna'daki duruma, meselenin barış yoluyla çözümünü istemeyen Kiev yönetiminin yıkıcı yaklaşımına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban ise bazı Batılı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi diplomatik yolların bulunmasının teşvik edilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, "Suriye'deki son gelişmeler bağlamında, Orta Doğu'daki gergin durum" istişare edildi.

Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliği, enerji alanındaki ortak projelerle ilgili konulara dair görüş alışverişinde bulunuldu.