Putin ve Orban'dan Uşuk Ukrayna Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin ve Orban'dan Uşuk Ukrayna Görüşmesi

Putin ve Orban, Ukrayna ve Suriye'deki durumu telefonla ele alarak çözüm yollarını tartıştı.

11.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Suriye'deki durumu telefon görüşmesinde ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Orban, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Putin, "Ukrayna'daki duruma, meselenin barış yoluyla çözümünü istemeyen Kiev yönetiminin yıkıcı yaklaşımına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban ise bazı Batılı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi diplomatik yolların bulunmasının teşvik edilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, "Suriye'deki son gelişmeler bağlamında, Orta Doğu'daki gergin durum" istişare edildi.

Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliği, enerji alanındaki ortak projelerle ilgili konulara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Viktor Orban, Macaristan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Suriye, Enerji, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Orban'dan Uşuk Ukrayna Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Putin ve Orban'dan Uşuk Ukrayna Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.