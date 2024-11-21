Putin ve Sudani Petrol Pazarını Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Sudani telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, bu işbirliğinin enerji piyasalarında istikrarı sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, Orta Doğu'da artan tansiyonla ilgili durumun da istişare edildiği belirtilerek iki ülke arasında başta enerji olmak üzere işbirliğinin de ele alındığı kaydedildi.