Putin ve Trump Temsilcisi Ukrayna'yı Görüştü

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile " Ukrayna'da çözüm" konusunu görüştü.

Kremlin, Putin ve Witkoff'un bu yılki üçüncü görüşmelerinin dört saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Rus yetkililer görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin-Witkoff görüşmesinde Putin ve Trump'ın bir araya gelmeleri konusunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna, "Bakalım... Bu Witkoff'un ne getireceğine bağlı" yanıtını verdi.

Witkoff, Putin'den önce Rusya Temsilcisi Dmitriev ile görüştü

Witkoff, Putin ile bir araya gelmeden önce, paslanmaz çelik ve Rusya pazarı üzerine bir konferansın düzenlendiği St Petersburg'daki Grand Hotel Europe'da Rusya'nın Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile görüştü. Dmitriev, geçen hafta Washington'u ziyaret etmiş ve 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana ABD'ye giden en üst düzey Rus yetkili olmuştu.

Trump: "2022'de ben Başkan olsaydım, bu savaş yaşanmazdı"

ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin gidişatı konusunda Putin'e karşı hayal kırıklığını dile getirdi. Trump, dün sosyal medya hesabından, "Rusya harekete geçmek zorunda. Çok fazla insan, korkunç ve anlamsız bir savaşta her hafta binlerce insan ölüyor" ifadesini kullandı.

Daha önce Ukrayna-Rusya çatışmasını "24 saat içinde" sona erdirebileceğini iddia eden Trump dün, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı ve "Ben Başkan olsaydım asla yaşanmaması gereken ve yaşanmayacak olan bir savaş" dedi.

Times gazetesi: " Kellogg'tan 'Ukrayna, ikiye bölünebilir' iddiası"

ABD Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere merkezli Times gazetesine verdiği röportajda, "İngiliz ve Fransız birliklerinin 'güvence gücü' kapsamında Ukrayna'nın batısında kontrol bölgeleri oluşturabileceğini, Rus ordusunun da işgal altındaki doğuda kalabileceğini" ifade ederek, "Neredeyse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de yaşananlara benzetebilirsiniz" dedi. Kellogg, daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, söylediklerinin yanlış yansıtıldığını ileri sürdü. Kellogg, sosyal medya platformunda yer alan hesabında, "Ateşkes sonrası Ukrayna'nın egemenliğini destekleyecek bir direnç gücünden bahsediyordum, Ukrayna'nın bölünmesinden bahsetmiyordum" dedi.

Öte yandan Avrupa ülkeleri, dün Kiev'e 21 milyar avro askeri yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Zelenski, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Nisan'da 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği Rus füze saldırısının düzenlendiği Kryvyi Rih'e ziyarette bulundu. Zelenski, ziyaret sırasında, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı ve yüzlerce Çin vatandaşının Rus ordusuyla birlikte savaştığını iddia etti.

Zelenski, "Elimizde en az birkaç yüz Çin vatandaşının Rusya'nın işgal güçlerinin bir parçası olarak savaştığına dair bilgiler var. Bu da Rusya'nın açıkça Çinlilerin hayatlarını kullanarak savaşı uzatmaya çalıştığı anlamına geliyor" dedi.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: "ABD ve Rusya müttefik değil"

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC'de, "ABD'nin müttefikleri olmadığını" söyledi. Kelin, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana ABD ve Rusya ilişkilerine değinirken, "Çok fazla anlaşmazlığımız var. Ancak bu anlaşmazlıklar üzerinde farklı alanlarda adım adım çalışıyoruz" diye konuştu.