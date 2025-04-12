Putin ve Trump Temsilcisi Ukrayna'yı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin ve Trump Temsilcisi Ukrayna'yı Görüştü

Putin, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile Ukrayna'da çözüm arayışını ele aldı.

12.04.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile " Ukrayna'da çözüm" konusunu görüştü.

Kremlin, Putin ve Witkoff'un bu yılki üçüncü görüşmelerinin dört saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Rus yetkililer görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin-Witkoff görüşmesinde Putin ve Trump'ın bir araya gelmeleri konusunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna, "Bakalım... Bu Witkoff'un ne getireceğine bağlı" yanıtını verdi.

Witkoff, Putin'den önce Rusya Temsilcisi Dmitriev ile görüştü

Witkoff, Putin ile bir araya gelmeden önce, paslanmaz çelik ve Rusya pazarı üzerine bir konferansın düzenlendiği St Petersburg'daki Grand Hotel Europe'da Rusya'nın Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile görüştü. Dmitriev, geçen hafta Washington'u ziyaret etmiş ve 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana ABD'ye giden en üst düzey Rus yetkili olmuştu.

Trump: "2022'de ben Başkan olsaydım, bu savaş yaşanmazdı"

ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin gidişatı konusunda Putin'e karşı hayal kırıklığını dile getirdi. Trump, dün sosyal medya hesabından, "Rusya harekete geçmek zorunda. Çok fazla insan, korkunç ve anlamsız bir savaşta her hafta binlerce insan ölüyor" ifadesini kullandı.

Daha önce Ukrayna-Rusya çatışmasını "24 saat içinde" sona erdirebileceğini iddia eden Trump dün, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı ve "Ben Başkan olsaydım asla yaşanmaması gereken ve yaşanmayacak olan bir savaş" dedi.

Times gazetesi: " Kellogg'tan 'Ukrayna, ikiye bölünebilir' iddiası"

ABD Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere merkezli Times gazetesine verdiği röportajda, "İngiliz ve Fransız birliklerinin 'güvence gücü' kapsamında Ukrayna'nın batısında kontrol bölgeleri oluşturabileceğini, Rus ordusunun da işgal altındaki doğuda kalabileceğini" ifade ederek, "Neredeyse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de yaşananlara benzetebilirsiniz" dedi. Kellogg, daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, söylediklerinin yanlış yansıtıldığını ileri sürdü. Kellogg, sosyal medya platformunda yer alan hesabında, "Ateşkes sonrası Ukrayna'nın egemenliğini destekleyecek bir direnç gücünden bahsediyordum, Ukrayna'nın bölünmesinden bahsetmiyordum" dedi.

Öte yandan Avrupa ülkeleri, dün Kiev'e 21 milyar avro askeri yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Zelenski, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Nisan'da 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği Rus füze saldırısının düzenlendiği Kryvyi Rih'e ziyarette bulundu. Zelenski, ziyaret sırasında, "Kremlin'i savaşı uzatmakla" suçladı ve yüzlerce Çin vatandaşının Rus ordusuyla birlikte savaştığını iddia etti.

Zelenski, "Elimizde en az birkaç yüz Çin vatandaşının Rusya'nın işgal güçlerinin bir parçası olarak savaştığına dair bilgiler var. Bu da Rusya'nın açıkça Çinlilerin hayatlarını kullanarak savaşı uzatmaya çalıştığı anlamına geliyor" dedi.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: "ABD ve Rusya müttefik değil"

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC'de, "ABD'nin müttefikleri olmadığını" söyledi. Kelin, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana ABD ve Rusya ilişkilerine değinirken, "Çok fazla anlaşmazlığımız var. Ancak bu anlaşmazlıklar üzerinde farklı alanlarda adım adım çalışıyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Trump Temsilcisi Ukrayna'yı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:47 Kulisleri hareketlendiren iddia İşte Erdoğan’la görüşen DEM Parti’nin 13 isteği Kulisleri hareketlendiren iddia! İşte Erdoğan'la görüşen DEM Parti'nin 13 isteği
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:15:02. #7.12#
SON DAKİKA: Putin ve Trump Temsilcisi Ukrayna'yı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement