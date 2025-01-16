Quick Sigorta'dan Gaziantep'te Eğitim Projeleri

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Quick Sigorta tarafından Gaziantep'e yaptırılacak meslek lisesi ve öğrenci yurdu için protokol töreni düzenlendi

ANKARA - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Quick Sigorta tarafından yaptırılacak olan Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu için protokol töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği'nin fuaye salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Gökay Erdemoğlu ve Türkay Erdemoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Törende, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu tarafından yapılacak 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi ve 100 kişilik öğrenci yurdu projelerinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğitim ve tarımın buluştuğu nokta olacak

Quick Sigorta tarafından hayata geçirilecek projeler, tarım sektörüne uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflerken, 16 derslikli Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Meslek Lisesi'nde, tarımsal uygulama atölyeleri, sera alanları, tarım alet ve makinaları uygulama atölyeleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanları, padoklar, yemlikler, klinik uygulama laboratuvarları yer alacak. Bunun yanı sıra çevre ilçelerden gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için 100 kişilik Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu inşa edilecek. Proje kapsamındaki her iki bina da Gaziantep Üniversitesi'ne ait 470 dönümlük bir uygulama arazisi üzerinde konuşlanacak.

"Kalıcı ve faydalı eserler bırakma ilkesini uygulamaya devam ediyoruz"

Projeyle ilgili kararın yönetim kurulu tarafından 6 Şubat depreminin hemen sonrasında alındığını ancak uygulamaya geçmek için yeni imar çalışmaları ve deprem enkazının temizlenmesinin bitirilmesi gerektiğini belirten Mahmut Erdemoğlu, "Babamız merhum Mehmet Erdemoğlu'nun bizlere öğrettiği yaşam ilkelerinden biri olan, ülkemize kalıcı ve faydalı eserler bırakma ilkesini uygulamaya devam ediyoruz. Depremin ardından, bölgedeki gençlerimizin eğitimine ve tarım sektörüne katkıda bulunacak bir meslek lisesi yapma kararı aldık. Tarım ihtisas meslek liseleri, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde, gençlerimize iş kaygısı olmadan bir gelecek sunma anlamında büyük önem taşıyor. Ayrıca çevre ilçelerden gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak olan yurt binasıyla bu projeyi daha kapsamlı hale getirdik. Rabbimin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde bu tür eserlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bugün burada imzalanan protokollerle hem bölgemiz hem de ülkemiz adına önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu okul bölgenin tarımına hizmet edecek"

Törende yaptığı konuşmada Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okulun bölgenin tarımına sağlayacağı katkıyı vurgulatyarak, "İlimizde meslek liselerini geliştirme amacımız ve niyetimizden bahsettik, ihtiyaç olanları yan yana koyduk. Yer, okul, niyet ve hedef doğru. Birkaç yıl sonra ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Bu bölgeye bu okul çok iyi oldu. Tam donanımlı bir lisemiz olacak. Tüm bölgeye hitap edecek. Bu okul bölgenin tarımına hizmet edecek. Ayrıca Mahmut Bey bizi kırmadı, bir lise düşünüyordu. Böyle bir niyet olunca içine pansiyonu da koymak istedik. 'O da eşime yakışır' dedi ve pansiyon da eklendi" diye konuştu.

"İnsana yatırım yapıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insana yapılan yatırımın önemine dikkati çekerek, "Kendi istişarelerimiz içerisinde çok doğru bir iş oldu. Muhteşem ekolojik bir alan, yeşil ekonomi, içerisinde teoriği ve pratiğin birleştiği önemli bir çalışma başlayacak bugün. Tarım en önemli maddelerimizden birisi. Kim suyu ve toprağı iyi yönetirse geleceğin sözünü o söyleyecek. Şehrin öngörüsü, vizyonu tam böyle bir model. Beşeri sermaye çalışmayınca sistem tıkanıyor. Bugün insana yatırım yapıyoruz. Bu proje, Nurdağı'nda teori ile pratiğin birleşmesiyle büyük bir fark yaratacak" şeklinde konuştu.

İkinci ve üçüncü eğitim projesi olacak

Quick Sigorta'nın eğitime katkıları öncelikle Türkiye'nin mesleki eğitim potansiyelini artırmayı ve gençlere nitelikli bir gelecek sunmayı hedeflerken, daha önce Alanya'da yaptırılan Quick Sigorta Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu ile başlayan bu sosyal sorumluluk projeleri, Gaziantep Nurdağı'ndaki bu iki yeni projeyle devam etti.