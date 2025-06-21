Rabatta 20. Mevazin Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rabatta 20. Mevazin Müzik Festivali Başladı

21.06.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın Rabat şehrinde düzenlenen festival, 20–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. Will Smith yıldız isim.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Mevazin Müzik Festivali, Fas Kültür Vakfının himayesinde başladı.

Bu yıl 20–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, zengin sanatçı kadrosuna atıfla "XXL Program" başlığıyla tanıtıldı.

Festival kapsamındaki ilk konser, tanıtım ve duyuru amacıyla düzenlenen gala töreninde sahne alan Mısırlı sanatçı Karmen Süleyman tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta sahne alan sanatçılar arasında Hollandalı DJ Afrojack ve Lübnanlı şarkıcı Vail Cessar da yer aldı. Ayrıca Gineli müzisyen Ans T Crazy'nin performansı, festivalin Afrikalı kimliğini vurguladı.

Festivalin yıldız ismi Will Smith olacak

Organizasyonun en dikkat çekici performansının, 25 Haziran'da ABD'li oyuncu ve müzisyen Will Smith tarafından Rabat'taki "OLM Souissi Sahnesi"nde verilecek konser olması bekleniyor.

Festival yönetimi bu konseri "ana gösteri" olarak duyururken, yerel medya tarafından da "festivalin yıldız anı" şeklinde nitelendiriliyor.

Etkinlik boyunca 6 ana sahnede, Arap, Afrikalı ve Faslı yerel sanatçılar da sahne alacak. Festival kapsamındaki konserlerin yaklaşık yüzde 90'ı ücretsiz gerçekleşiyor.

Festivalde 21 Haziran'da ABD'li rap sanatçısı 50 Cent, 24 Haziran'da Güney Koreli K-Pop grubu Aespa, 26 Haziran'da Iraklı sanatçı Kazım Sahir, 28 Haziran'da Lübnanlı sanatçı Mecide Rumi, 28 Haziran'da da rap sanatçıları Lil Baby & ElGrandeToto sahne alacak.

???????Organizatörler, festivalin sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik katkı sunduğunu belirtiyor. 2018 yılında 2,75 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen dünyanın en büyük ikinci müzik festivali olan Mevazin'in bu yıl da bölgesel ölçekte turizmi canlandırması bekleniyor.

- Eleştiriler ve 2024 yılındaki boykot çağrıları

Festival, son yıllarda çeşitli tartışmalara konu oluyor.

Özellikle 2024'te düzenlenen festivalde, organizasyonun İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamlarının devam ettiği bir dönemde yapılması Fas kamuoyu ve bazı sivil toplum grupları tarafından eleştirilmişti.

Sosyal medyada geçen yıl "#BoycottMawazine" ve "#DoNotDanceOnTheirWounds" etiketleriyle başlatılan kampanyalar kapsamında ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.

Ayrıca festivalin kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi, bazı siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiriliyor. Bunun yanı sıra Fas toplumunda, festivaldeki yabancı sanatçıların sahne kıyafetleri ve dans performansları da ahlaki gerekçelerle yoğun şekilde eleştiri konusu oluyor.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Kültür Sanat, Will Smith, Etkinlik, Festival, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Müzik, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rabatta 20. Mevazin Müzik Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 04:56:10. #7.13#
SON DAKİKA: Rabatta 20. Mevazin Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.