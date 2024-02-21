İşgal altındaki Batı Şeria\'da İsrail saldırıları protesto edildi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları ve orada uyguladığı "aç bırakma" politikasını kınamak için protesto düzenledi.

Ramallah kentindeki El-Menera Meydanı'nda düzenlenen protestoya Filistin bayraklarıyla katılan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ile orada uyguladığı "aç bırakma" politikasını kınayan ve İsrail karşısında birlik çağrısı yapan sloganlar attı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, protesto sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını belirterek, saldırıların durdurulması için herkesin direnişte ve mücadele programında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Bergusi, "Halkımız (İsrail'in işlediği) suç ve açlık karşısında birleşmelidir. İsrail bombalayarak, yıkarak, aç bırakarak ve hasta ederek öldürüyor. İsrail'i ateşi kesmeye ve yardım ulaştırmaya zorlamak için bir araya gelmekten daha önemli bir görev olamaz." diye konuştu.

Genel Sekreter Bergusi, bugün bir liderlik ve direniş programı üzerinde birleşilmesi ve yeni Nekbe'nin tehlikeleri karşısında halkın enerjisinin birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Cezayir tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınayan Bergusi, ABD'yi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ortak olmakla suçladı.

ABD ateşkes çağrılarını veto etti

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere İsrail'in defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getiriyor.

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

Washington yönetimi son olarak dün Cezayir tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmişti. BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıya İngiltere "çekimser" oy vermişti.