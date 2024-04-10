Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı.
Bursa'daki tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.
Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerlerini alan cemaat, vaazları dinledi.
Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.
Eskişehir
Eskişehir'de Reşadiye Camisi, Kurşunlu Külliyesi ve İlahiyat Camisi başta olmak üzere birçok cami sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.
Vatandaşlar, namazların kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.
Balıkesir
Balıkesir'de bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı bayram namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.
Namazın ardından bayramlaşan cami cemaatine, çıkışta ikramlarda bulunuldu.
Çanakkale
Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Şehitler, Yalı ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda kişi, namazlarını kıldıktan sonra birbirlerinin bayramlarını kutladı.
Cemaate cami çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi.
Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.
Kütahya
Kütahya'da, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı.
İl Müftüsü İrfan Açık, tarihi Ulu Cami'deki vaazında, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.
Namaz sonunda tekbirler getirildi, dua edildi.
Vatandaşlar, bayram namazı sonrası birbiriyle bayramlaştı.
Bilecik
Bilecik'te sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.
Bayram namazı öncesinde vaaz veren İl Müftüsü Ali Erhun, bayramların önemli günler olduğunu söyledi.
Erhun, bayramların dargınlıkların, küskünlüklerin bertaraf edildiği, kardeşlik ruhunun yaşandığı, anlaşmazlıkların son bulduğu günler olduğunu dile getirerek, "Öyleyse kardeşlerimizle aramızdaki dargınlıkları giderelim, küskün olan kardeşlerimizin arasını düzeltelim. Şefkat, merhamet ve sevgi ile birbirimizi kucaklayalım." dedi.
Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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