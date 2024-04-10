Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik\'teki camilerde bayram namazı kılındı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı. Camiler cemaatle doldu, vaazlar dinlendi ve namaz sonrası bayramlaşma gerçekleşti.

10.04.2024 09:16
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerlerini alan cemaat, vaazları dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi, Kurşunlu Külliyesi ve İlahiyat Camisi başta olmak üzere birçok cami sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Vatandaşlar, namazların kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Balıkesir

Balıkesir'de bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı bayram namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.

Namazın ardından bayramlaşan cami cemaatine, çıkışta ikramlarda bulunuldu.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Şehitler, Yalı ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda kişi, namazlarını kıldıktan sonra birbirlerinin bayramlarını kutladı.

Cemaate cami çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Kütahya

Kütahya'da, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, tarihi Ulu Cami'deki vaazında, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.

Namaz sonunda tekbirler getirildi, dua edildi.

Vatandaşlar, bayram namazı sonrası birbiriyle bayramlaştı.

Bilecik

Bilecik'te sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazı öncesinde vaaz veren İl Müftüsü Ali Erhun, bayramların önemli günler olduğunu söyledi.

Erhun, bayramların dargınlıkların, küskünlüklerin bertaraf edildiği, kardeşlik ruhunun yaşandığı, anlaşmazlıkların son bulduğu günler olduğunu dile getirerek, "Öyleyse kardeşlerimizle aramızdaki dargınlıkları giderelim, küskün olan kardeşlerimizin arasını düzeltelim. Şefkat, merhamet ve sevgi ile birbirimizi kucaklayalım." dedi.

Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı - Son Dakika

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