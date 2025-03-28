Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Önerileri

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniği'nde görevli fonksiyonel tıp diyetisyeni Aycem Pehlivan, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Uzun süreli orucun ardından vücuda birden yüklenilmemesi gerektiğini belirten Pehlivan, önerilerini sıraladı.

Ramazan Bayramı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniği'nde görevli fonksiyonel tıp diyetisyeni Aycem Pehlivan tarafından beslenme önerileri paylaşıldı. Öğünlerin içeriği ve tatlı tüketimine ilişkin uyarılarda bulunan Pehlivan, "Ramazan ayı boyunca uzun süreli oruç tuttuğumuzda vücudumuz bir süre dinlenmiş olur. Ancak bayramda sofralarımızda tatlılar, ağır yemekler ve bol ikramlar yerini alır. Ramazan Bayramı, oruç sonrası gelen ilk büyük yemek dönemi olduğu için, şekerin yükselmemesi adına dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Aksi takdirde, kan şekeri düzeylerinde ani dalgalanmalar olabilir" dedi.

"Hafif ve sindirimi kolay besinler tüketin"

Ramazan Bayramı'nda tüketilmesi gereken öğünlerle ilgili önerilerini de sıralayan Pehlivan, "Sofranızda ilk öğün için hafif ve sindirimi kolay besinler tercih etmelisiniz. Sabah kahvaltısında peynir, birkaç zeytin veya kefir, meyve gibi seçeneklerle başlamanızı öneriyorum. Öğle yemeğinde ise hafif proteinler ve sebzeler tercih edebilirsiniz. Sindirim sisteminizin yavaşça uyandığından emin olun. Eğer dikkat etmezseniz gastrit, reflü, kabızlık, şişkinlik yaşayabilirsiniz" diye konuştu.

Bayramda tatlı tüketimine dikkat

Bayramda tatlı tüketimine ilişkin de konuşan Pehlivan, şunları söyledi:

"Bayramda tatlılar hemen hemen her sofrada yer alır. Ancak aşırı şeker tüketimi kan şekerini hızla yükseltir ve sonrasında ani düşmesine sebep olabilir. Şekerli içeceklerin kan şekerini hızla yükselttiği ve insülin direncini artırabileceğini, bunun da uzun vadede metabolik hastalıklara yol açabileceğini bilerek şekerli içecekleri tüketmemiz gerekiyor. Şeker yerine daha doğal tatlar, örneğin meyve bazlı veya bal ve pekmez ile yapılmış tatlar da sağlıklı bir alternatif olabilir."

"Günde 12-10 bardak su içmeye çalışın"

Ramazan Bayramı'nda bol su içmeye de özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Pehlivan, "Oruç süresi boyunca susuz kalan vücudumuza bayramda bolca su takviyesi yapmak çok önemli. Günde 12-10 bardak su içmeye çalışın. Ayrıca tatlılar ve ağır yemekler tükettikten sonra bol su içmek, sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur. Ramazan boyunca hareketin azaldığı dönemin ardından pilates, yoga ve esneme hareketleri gibi rahatlatıcı aktivitelerle enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, egzersizin kan şekerini dengelediğini ve yemek sonrası yürüyüşlerin kan şekerinin yükselmesini engellediğini gösteriyor. Probiyotik kaynağı yoğurt ve kefir gibi besinler, sindirim sistemini destekler bağırsak sağlığını güçlendirir" ifadelerini kullandı.