Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat\'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Şehit yakınları mezarları temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehit aileleri ve yakınları, şehit kabirlerine kolonya ve şeker bıraktı. Şehitlerin minnettarlığı dile getirildi ve vatan sevgisi vurgulandı. Şehitlikleri ziyaret eden yetkililer, şehit aileleriyle görüştü ve başsağlığı diledi.

09.04.2024 16:18
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Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kayseri Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri kolonya ve şekerleri şehit kabirlerine bıraktı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, arife günü evladının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 2 kızım 1 oğlum vardı onu da bu vatana feda ettim." diye konuştu.

Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk'ün babası Galip Türk, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Şehitliğe eşiyle birlikte geldiğini belirten Türk, "Burası bizim ikinci evimiz. Bir oğlum vardı, o da şehit oldu. Ne diyelim vatan sağ olsun. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok." ifadesini kullandı.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü.

Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kırşehir

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit aileleri de mezarların başında dua etti.

Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.

Vali Çelik, şehit aileleriyle sohbet ederek başsağlığı diledi.

Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek dua okudu.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Programa, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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