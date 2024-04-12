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Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak 'da Ramazan Bayramı'nın son gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinde yüzde 10 olan trafik yoğunluğu akşam saatleri itibariyle yüzde 75'e yükseldi. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı. Bayram nedeniyle yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafikte bazı noktalarda güçlükle ilerledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışma yürütüyor. Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.