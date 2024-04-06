Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Bilet Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Bilet Fiyatları Yükseldi

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla memleketlerine veya tatile gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bileti fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, bilet fiyatlarının arttığını ve bayram tatili nedeniyle fırsatçılık yapıldığını belirtti. Öğrenciler ise bilet fiyatlarının artması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade etti.

06.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:40
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: ONUR BİNGÖL

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 güne çıkan tatili memleketlerine veya tatile giderek değerlendimek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Üniversite öğrencisi Rabia Manda, "Bilet fiyatları inanılmaz artmış. Yüzde 100 oranında bir artış var. 200 liraya aldığım bileti 450 liraya aldım" dedi. Mehmet Aydın ise "Ben Ankara'ya geçen hafta geldim iş için. Fakat bir hafta içerisinde fiyatlar yüzde 30-40 bandında artmış görünüyor. Bir hafta içerisinde bu kadar zam gelmesi çok abes bir durum" diye konuştu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla memleketlerine veya tatile gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bileti fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdi. Bayram öncesi bilet fiyatlarının yükseltildiğini söyleyen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na görüşlerini anlattı.

"9 GÜN BAYRAM TATİLİNDEN DOLAYI FIRSATÇILIK YAPILDI"

İzmir'e gideceğini söyleyen Mehmet Aydın, "Ben Ankara'ya geçen hafta geldim iş için. Fakat bir hafta içerisinde fiyatlar yüzde 30-40 bandında artmış görünüyor. Bir hafta içerisinde bu kadar zam gelmesi çok abes bir durum. Yakıt fiyatlarına bakıyorsunuz öyle bir durum yok. Demek ki 9 günlük bayram tatilinden dolayı fırsatçılık yapıldı bence."

"BAYRAM OLDUĞU İÇİN EKSTRA BİR ZAM VAR"

Üniversite öğrencisi Baturalp Koyun ise, "Bayramda aile ziyareti için gidiyorum. Bilet fiyatları çok arttı bu zamanda ve şu an bayram olduğu için ekstra bir zam var. O yüzden kolay bir şekilde bilet alamıyorum. Ben biletimi 800 liraya aldım. Sadece gidiş bu fiyat" dedi.

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN TARİFESİ İLE YÜZDE 35 ZAM YAPILDI"

Firma yetkilisi Çetin Önal ise bilet fiyatlarıyla ilgili, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu tarife üzerinden bilet bazında yüzde 35 fiyat artışı oldu" diye konuştu.

Önal, "28 Şubat itibarıyla ayın 9'una kadar aşırı talep var. Türkiye geneline dönüş de dahil 500'e yakın ek seferimiz var. Ana seferlerin dışında. Doluluk oranı olarak, Güneydoğu ve Doğu'ya talep yoğun" ifadelerini kullandı.

Uzun yol kaptanı Onur Akbulut, fiyatlarda yüzde 100'lük bir artış söz konusu olduğunu kaydetti.

"HER GİDİŞİMDE FARKLI BİR FİYAT OLUYOR"

Mustafa Hasırcı ise şunları söyledi:

" Adana'ya gidiyorum. Ben biletimi 15 gün önce aldım. Buna rağmen 200 lira fark ile aldım. Şimdi sorduğumda ise 30 lira daha artmış. Normalde ben 400 liraya giderken şimdi 600 liraya gidiyorum. Her gidişimde farklı bir fiyat oluyor. Dolayısıyla ekonomime zarar veriyor."

"PARA DURUMU YÜZÜNDEN İNSANLAR GİDEMİYOR"

Firma yetkilisi Şahsen Yılmaz, "Otobüslerimiz yeni yeni dolmaya başladı. Ek seferimiz şu anda yok. Olur diye düşünmüştük ama normal otobüs seferleri dolmadı ki ek sefer koyalım. Para durumu yüzünden insanlar gidemiyor. İnsanlar bin 200 lira verip gidemiyor. Yolcu da haklı" dedi.

Üniversite öğrencisi Rabia Manda, " Bursa'ya ailemin yanına gideceğim. Bilet fiyatları inanılmaz artmış. Yüzde 100 oranında bir artış var. 200 liraya aldığım bileti 450 liraya aldım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Bilet Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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