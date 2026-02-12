Ramazan Teması 'Cami ve Hayat' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramazan Teması 'Cami ve Hayat'

Ramazan Teması \'Cami ve Hayat\'
12.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, bu yıl Ramazan’ı 'Cami ve Hayat' temasıyla kutlayacak, toplumsal bilinç oluşturacak.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu yıl ramazan temasını 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirledik. Ramazan-ı şerif ayı boyunca bu tema çerçevesinde yapacağımız programlarla mabet ile hayat arasındaki bağın önemine dikkati çekmeyi hedefliyoruz." dedi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "2026 Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazının arkasından, 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ilk oruç ile ramazana girileceğini belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkanlığın, her yıl ramazanda toplumsal duyarlılığı artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir temayı gündeme getirdiğini anımsatan Arpaguş, bu çerçevede hizmet ve faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Arpagauş, "Bu yıl ramazan temasını 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirledik. Ramazan-ı şerif ayı boyunca bu tema çerçevesinde yapacağımız programlarla mabet ile hayat arasındaki bağın önemine dikkati çekmeyi hedefliyoruz. Bununla İslam'ın mabet merkezli hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılmasını ve camilerimizin temsil ettiği değerlerin hayata taşınmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiğine müşahede ettiklerini dile getiren Arpaguş, teknolojik gelişmelerin her şeyi hızlıca küreselleştirdiği bu süreçte, ilgi ve eğilimlerin her geçen gün farklılaşmasının, insanların din, toplum ve hayat algılarını da pek çok açıdan etkilediğini vurguladı.

Arpaguş, bunun bir yansıması olarak dünyanın birçok noktasında maddi ve manevi bunalımların, kaos ve kargaşanın hayatı kuşattığını gördüklerini anlattı.

"Çok yönlü müesseseler olarak hizmet vermiştir"

Böyle bir zamanda İslam'ın hayat veren ilke ve hakikatlerinin, "bizi biz yapan" değerlerin yeniden gündeme taşınmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Arpaguş, şunları söyledi:

"Kuşkusuz söz konusu ilke ve değerlerin en önemli sembollerinden birisi de camilerimizdir. Zira insanın hem iç dünyasını hem toplumsal hayatını ilgilendiren değerler, tarihten bugüne hep camilerde vücut bulmuş, camilerimizden hayata taşınmıştır. İslam medeniyeti mabet ekseninde neşvünema bulmuş bir medeniyettir. İnanç ile hayat arasındaki bağ camiler vasıtasıyla daima canlı tutulmaya çalışılmış ve hayata aksettirilmiştir. Bu anlamda tevhit inancının merkezi olan Kabe ve medeniyetimizin beşiği olan Mescid-i Nebevi, camilerin, Müslümanların hayatındaki yerini ve önemini göstermesi bakımından son derece dikkati çekicidir. Esasen Kabe'nin birer şubesi mesabesindeki bütün camiler, tarih boyunca namaz kılınan bir mekan olmalarının yanı sıra inancın, ahlakın, dini bilginin, erdemli hayatın öğrenildiği ve toplumsal dayanışmanın pratiğe dönüştürüldüğü çok yönlü müesseseler olarak hizmet vermiştir."

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, son yıllarda yaşanan hızlı kentleşme insanların bireyselleşmesine ve aralarındaki bağların git gide zayıflamasına yol açabildiğini belirtti.

Bu durumun, cami ile hayat arasındaki ilişkide de kendini gösterdiğine işaret eden Arpaguş, "Bugün sosyal hayatı tehdit eden bencilleşme, yalnızlaşma gibi sorunların üstesinden gelebilmek adına yeniden cami merkezli, kolektif bir bilinç oluşturulması zaruret arz etmektedir. Bu da ancak mabet ile hayat arasındaki bağın, köprünün güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

"Çocuklarımızı teşvik etmeliyiz"

Arpaguş, ramazanın söz konusu bağın yeniden tesis edilebilmesi, pekiştirilmesi ve geliştirilmesi hususunda çok büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu zaman dilimi, çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinlerimizi teskin etmek, gönüllerimize inşirah vermek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim etmek için bizlere sunulmuş çok ve çok değerli bir imkandır. Ramazan insanın kendine döndüğü, kalbine yöneldiği, hayatına anlam kazandırdığı bir okuldur. Sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, mukabelesiyle, itikafıyla, Kadir Gecesi'yle ve daha birçok feyiz ve bereketiyle Allah'ın yeryüzüne rahmetinin açık ve yaygın bir tecellisidir."

Ramazanın bereketli ikliminde tutulan oruçların ve yapılan iyiliklerin, mümin yüreklerde tarifsiz bir gönül rahatlığı oluşturduğunu söyleyen Arpaguş, "Bu ayda camilerde kılınan teravih namazları, okunan mukabeleler, yapılan vaaz ve irşat faaliyetleri gönüllerin ihyasına önemli katkılar sunar. Bilhassa çocukların ilk teravih tecrübeleri, cemaatle eda ettikleri vakit namazları ve cami ortamında kazandıkları değerler genç dimağlarda silinmez izler bırakır. Bu noktada anne babalara büyük sorumluluklar düşmektedir. Ramazanın gönüllerdeki rikkat oluşturan manevi atmosferinden hakkıyla istifade edebilmeleri için çocuklarımızı teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

"Dayanışma bilincimizi güçlendirmekte ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektedir"

Başkan Arpaguş, ramazanın aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu mübarek ay infak, ikram, zekat, fitre ve sadakalarımızla dayanışma bilincimizi güçlendirmekte ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektedir. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız ile 'iyiliği yeryüzüne egemen kılma' ülküsüyle çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Vakfımız her sene olduğu gibi bu yılda yurt içinde ve yurt dışında ramazan-ı şerifin huzur veren ikliminden mahrum olan kardeşlerimizin ramazan sevinci olmaya her zaman olduğu gibi yine devam edecektir."

"Zaman zaman suistimal edildiğine de şahit oluyoruz"

Ramazanda yerel ve ulusal medyada, dijital mecralarda yoğun bir şekilde dini programların yapıldığını söyleyen Arpaguş, milletin bu programlara büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade etti.

Arpaguş, insanları ramazanın manevi iklimiyle buluşturmayı hedefleyen tüm bu çalışmaların kıymetli olduğunu dile getirerek, bu alanda ciddiyetle ve samimiyetle hizmet üreten herkesi takdir etti.

"Ancak milletimizin dini konulara teveccühünün zaman zaman suistimal edildiğine de şahit oluyoruz." diyen Arpaguş, şunları kaydetti:"

"Maalesef bazı mecralarda sırf daha çok izlensin düşüncesiyle ramazanın ruhuyla örtüşmeyen meseleler gündeme getirilerek insanların dini duyguları istismar edilmektedir. Hatta ibadetler birer tartışma konusu haline getirilerek zihinler bulandırılmaktadır. Dolayısıyla bu hususta hem medyada program yapacak kardeşlerimizin hem de milletimizin daha duyarlı olmalarını, daha bilinçli davranmalarını istirham ediyoruz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da kullanacağımız dil ve üsluptur. Özellikle dini konularda konuşurken nezaket ve zarafet son derece önemlidir. Onun için Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayacak söz, tavır ve davranışlardan kesinlikle sakınılmalıdır."

Bu vesileyle idrak ettiğimiz maneviyat ikliminin günahlarımızın mağfiretine, kalplerimizin tezkiyesine ve her türlü kirden tasfiyesine, nefislerimizin ıslahına ve ruhlarımızın ilahi nurla ihyasına vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ramazan-ı şerifini şimdiden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Teması 'Cami ve Hayat' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e: Döveceğim onu Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:44
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:17:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Teması 'Cami ve Hayat' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.