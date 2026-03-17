Rapçi Blok3\'ün 25 yıla kadar hapsi isteniyor

17.03.2026 11:27
Rap dünyasının öne çıkan isimlerinden Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın ile yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında "silahlı yağmaya teşebbüs" dahil birçok suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müzik sektörünü sarsan olay, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayetiyle yargıya taşındı. Savcılık, sahne adı Blok3 olan rapçi Hakan Aydın ile yapımcı Maruf Yöntürk hakkında kapsamlı bir iddianame hazırladı. İddianamede yer alan suçlamalar, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ÖNCE DARP SONRA SİLAHLI TEHDİT 

Karagöz, ifadesinde Maruf Yöntürk’ün çağrısı üzerine İstanbul Kağıthane’de bir adrese gittiğini, burada çıkan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü anlattı. İddiaya göre Yöntürk, Karagöz’e yumruk ve bilardo sopasıyla saldırdı. Karagöz, saldırı sırasında “Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit edildiğini ve başına silah dayatılarak 850 bin TL istendiğini öne sürdü.

BLOK3 DE OLAYA DAHİL OLDU

Şikayete göre olay sırasında mekana gelen Blok3 de tartışmaya dahil oldu. Karagöz, Aydın’ın kendisine yumruk attığını iddia etti. 

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; savcılık iddianamesinde sanıklar hakkında “kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma”, “gece vakti silahla yağmaya teşebbüs”, “tehdit”, “mala zarar verme” ve “kasten yaralama” suçlamaları yöneltildi. İddianamede sanıklar için 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TUTUKLULUK TALEBİ VE DOSYA AYRIMI DETAYI

Savcılık, Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanmasını talep etti. Hakan Aydın hakkında ise “basit yaralama” suçlaması yönünden dosyanın ayrılması istendi. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Dosyalar ayrılamaz ikiside planlı bir sekilde bu suçu işlemiş gecmis olsun guzel bir tazminat ödenir şikayetçi sikayetinden vazgeçer ama kamu davası devam edrr 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu
Seçimi kazanınca kendinden geçti Seçimi kazanınca kendinden geçti
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:48
Çalışmalar başladı Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
11:44
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:39
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
