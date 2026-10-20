Ras el-Ahmer'de 20 Filistinli bedevi aile İsrail saldırılarıyla göç etti - Son Dakika
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Ras el-Ahmer'de 20 Filistinli bedevi aile İsrail saldırılarıyla göç etti

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İsrail saldırıları nedeniyle Ürdün Vadisi'ndeki Ras el-Ahmer'de 20 Filistinli bedevi ailenin evlerini terk ettiği bildirildi. Bölgede kalan 27 aile saldırı ve baskı altında; yerlerini terk etmeleri yönünde tehdit edildi, su ve hayvan yemi girişi engellendi.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle Ürdün Vadisi'ndeki 20 Filistinli ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinli 47 bedevi ailesinin yer aldığı Ras el-Ahmer'deki duruma ilişkin aktivist Said Feyyad'ın sahadan aktardığı bilgilere yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu Ürdün Vadisi'ndeki Ras el-Ahmer bölgesinde yaşayan bedevi ailelerden 20'sinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bölgede kalan 27 ailenin neredeyse her gün gerçekleştirilen saldırı ve baskılara maruz kaldığı; cuma günü yaşadıkları yeri terk etmeleri yönünde tehdit edildiği??????? kaydedildi.

Bedevi ailelerin bulunduğu bölgeye su ve hayvan yeminin bölgeye girişinin??????? engellendiği; bu kısıtlamaların, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve geçim kaynaklarını koruyabilmeleri konusunda Filistinlileri zorladığı ifade edildi.

Hayvancılığın, bölge sakinlerinin temel geçim kaynaklarından biri olduğu vurgulanarak, su ve yem tedarikinin engellenmesinin, aileler üzerindeki ekonomik yükü artırdığı ve burada kalabilme imkanını zayıflattığını kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde daha fazla bölge sakininin yerleşim yerini terk etmek zorunda kalabileceği ve geride kalan ailelerin evlerini ve geçim kaynaklarını kaybedebileceği uyarısı yapıldı.

Filistin basınında yer alan daha önceki haberlerde de Ras el-Ahmer bölgesinde yaşayan 47 aileden oluşan bedevi topluluğunun, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı abluka ve meralara erişimin engellenmesi nedeniyle zorla yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusu da yaklaşık bir ay önce Ras el-Ahmer bölgesine ulaşan yolları kapatarak 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantısını neredeyse bir hafta tamamen kesmişti.

Kaynak: AA
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