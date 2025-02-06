Rasmussen'dan Trump'a İki Devletli Çözüm Vurgusu

Güncel

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarak Filistin meselesinde tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

Danimarka merkezli "DR"a, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesine yönelik planı hakkında açıklama yapan Rasmussen, "Geleceğe yönelik gerçekçi bir yol gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rasmussen, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerin halihazırda çok sayıda Filistinli mülteciyi kabul ettiğini söyleyerek, "İsrail ve Filistin'in çevresindeki ülkeler, Filistinlilere ilişkin bir imtihanı üstlenmeyeceklerini açıkça dile getirdi." ifadesini kullandı.

İsrail ve Filistinlilerin "barış içinde birlikte var olmasının tek kabul edilebilir çözüm olduğunu" vurgulayan Rasmussen, "Yalnızca bir çözüm var, o da iki devletli çözüm." diye konuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.