Refah'ta Yardım Bekleyenlere Saldırı: 32 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezinde yiyecek bulma umuduyla bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, gıda malzemeleri alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyen Filistinlileri ateş açarak öldürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Felaket seviyedeki kıtlık ve ABD yardım merkezleri yakınında yaşanan kanlı katliamlar Gazze'deki binlerce vatandaşın hayatını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de temel gıda maddelerinde ciddi kıtlık ve beslenme yetersizliğinin yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de "bu felaketin sonuçlarını tedavi edecek tıbbi imkanların bulunmadığı" kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir artışın yaşandığı aktarıldı.

Güneydeki Refah kentinde İsrail ordusunun ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma umuduyla bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye çıktığı ifade edildi.

Uluslararası sessizliğin devam etmesi halinde benzeri görülmemiş sağlık ve insani felaketin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, insan hakları kuruluşları ve uluslararası topluma İsrail'in yardım bekleyenleri hedef alan katliamlarını durdurmak, güvenli ve düzenli gıda, ilaç ve yakıt tedariki için insani yardım koridorları açmak üzere "acil ve etkili bir şekilde harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda insani yardım bekleyen 29 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.