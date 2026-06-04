"Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım" diyen Doğuş, acı habere dayanamadı - Son Dakika
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"Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım" diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım" diyen Doğuş, acı habere dayanamadı
04.06.2026 10:43
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Kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar'ın vefatı, sanat ve medya dünyasını yasa boğdu. Geçmişte Muhtar'a yönelik sert açıklamalarda bulunan şarkıcı Doğuş ise ölüm haberinin ardından yaptığı paylaşımda, "Ben, 'Öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. Ben hakkımı helal ettim" dedi.

Gazeteci Reha Muhtar, bir süredir tedavi gördüğü Muğla'nın Bodrum ilçesindeki hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi. 28 Mayıs'ta evinde rahatsızlanan Muhtar, kaldırıldığı özel hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Muhtar'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

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DOĞUŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Reha Muhtar'ın vefatının ardından şarkıcı Doğuş'un yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Doğuş, daha önce yaptığı açıklamalarda henüz 15 yaşındayken yaşadığı bazı olaylar nedeniyle Reha Muhtar'a kırgın olduğunu dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, o dönemde Muhtar'ın köşesinde kendisini suçlu gibi gösterdiğini öne sürmüş ve bu nedenle uzun yıllar kırgınlık yaşadığını açıklamıştı.

"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM"

Geçmişte Reha Muhtar için "Öbür tarafta hesaplaşacağım" ifadelerini kullanan Doğuş, vefat haberinin ardından yaptığı yeni paylaşımda duygusal sözlere yer verdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Evet, Reha Muhtar Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah varsa günahları affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı. 

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Son Dakika Güncel 'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı - Son Dakika

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