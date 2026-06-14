Reklam Panosu Kazası: Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
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Reklam Panosu Kazası: Soruşturma İzni Verildi

14.06.2026 12:57
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Ankara'da Ayşe Yavuz'un ölümü sonrası 8 belediye personeli hakkında soruşturma izni verildi.

ANKARA'da Ayşe Yavuz'un (22), 2 yıl önce iş çıkışı spordan sonra evine gitmek için durakta otobüs beklerken şiddetli rüzgarda reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Sincan Belediyesi'nin 8 personeli hakkında soruşturma izni verildi.

Sincan'da 6 Haziran 2024'te etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Menderes Mahallesi Ayaş- Ankara yolu üzerinde bulunan Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Özel şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Semih Esat Ünal, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı, 15 gün sonra ise adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Mahkemede 7'nci duruşma görülürken, sanığın tutuksuz yargılanması sürüyor.

KAYMAKAMLIK KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Sincan Kaymakamlığı, bilirkişi raporunda panonun montajı sırasında denetim görevlerini yerine getirmediği tespiti yapılan Sincan Belediyesi'nde görevli 8 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi talebini reddetti. Ayşe Yavuz'un ailesi, avukatları aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi, kararı kaldırılarak, 8 görevli hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Kararda, bilirkişi raporunda yer verilen 'kazanın imalat hatasından kaynaklamayıp montaj hatasından kaynaklandığı' şeklindeki görüş ile dosyada yer alan bilgi, belge ve ifadelerin, ilgililer hakkında isnat edilen eylemden dolayı soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Kararda, "Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi" denildi.

Bölge İdare Mahkemesi'nin belediyede destek hizmetleri müdürü A.S., memur S.K., işçi H.G., bilgisayar işletmeni M.B., mühendis C.B., inşaat mühendisi E.F., inşaat mühendisi S.Y., memur Y.N. hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin karar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'FİRMA YETKİLİSİ, 'BELEDİYE DENETLEDİ' DEDİ'

Anne Nafize Yavuz, kızı Ayşe'yi anlatarak, "Ayşe melek bir kızdı. Kimseyi üzmezdi, kimseyi incitmezdi. Evin tadı tuzuydu. Kimsenin kalbini kırmazdı. Hep güler yüzlüydü. İşinden evine, evinden işine gider gelirdi. 2 yıl geçti, yeni geçti yıl dönümü. Firma yetkilisi 15 gün yattı, çıktı. 2 senedir mücadele ediyoruz, önce Allah'a sonra devletin adaletine güvendik. En sonunda muradımıza erdik. Belediyede 8 kişiye soruşturma açıldı. Şimdi savcılık onların ifadelerini alacak. Firma yetkilisi mahkemedeki savunmasında, 'Belediye geldi denetledi, ben onlarsız bir şey yapmadım' dedi. 1 metre 30 santim beton dökülürken hiç mi görmemiş belediyedekiler? Demek ki oturdukları yerden onay vermişler. En çok Ayşe'min gülüşünü özlüyorum. Odasına giriyorum, kendimi buluyorum, rahatlıyorum. Öldüğü gün sırtında olan giysilerini kokluyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Hakimler, savcılar belediyedekileri öyle yargılasın. Benim Allah'tan başka, bir de devletin adaletinden başka güveneceğim kimse yok" diye konuştu.

'2 YIL SONRA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ'

Baba Mustafa Yavuz ise 2 yıldır çok büyük bir mücadele verdiklerini anlatarak, "Önce Allah'ımıza, sonra adaletimize güvendik. İnşallah bundan sonra da adalet yanımızda olur ve biz bu sürecin sonuna ereriz. Belediye çalışanlarına 2 yıl sonra ancak soruşturma izni verildi. Biz davamızın peşindeyiz. Bu 8 kişinin de cezasını almasını istiyoruz. Reklam panosu totemini yapan firma sahibini tutukladılar, 15-20 gün içinde yeniden bıraktılar. Demek ki bir insanın değeri bu kadar küçük. O totemi teslim alan mühendisler, çalışan memurlar, o toteme nasıl onay vermişler, nasıl teslim almışlar? Demek ki bunlar totemin başında değilmiş, hiç kontrol etmemişler. 2 yıl sonra soruşturma izni verildi. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Ayşe evimin en küçük çocuğuydu. Çok özlüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ayşe Yavuz, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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