Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı! Banka faiziyle tazminat ödeyecek

25.04.2026 10:20  Güncelleme: 14:30
İzmir'de telefonunda karşısına çıkan reklamı kapatmak isterken bilgisi dışından banka hesabından para ve kredi çekilerek toplam 273 bin 537 TL dolandırılan vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Tüketici Mahkemesi, bankanın üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle yüzde 79 oranında kusurlu olduğuna karar verip vatandaşa faiziyle tazminat ödemesine hükmetti.

İzmir'de 17 Ekim 2023'te S.P. isimli şahıs, telefonuyla film izlerken ekranın üst kısmında reklamı kapatmak amacıyla 'X' işaretine tıkladı. Bu işarete tıkladıktan sonra telefonun ekranı kilitlendi. Ekran ışığı yanıp sönmeye başladı. S.P., telefona müdahale edemedi. 

TÜM HESABI BOŞALTILDI, ADINA KREDİ ÇEKİLDİ

S.P., sabah uyandığında bilgisi ve rızası dışında mobil bankacılık üzerinden 10 bin lira kredi çekildiğini ve vadeli hesabının bozularak toplam 263 bin 537 lirasının üçüncü şahıslara havale edildiğini fark etti. Bunun üzerine S.P., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla durumu yargıya taşıdı.

TEKNİK ARAYÜZ GÜVENLİK AÇISINDAN EKSİK

İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada alınan bilirkişi raporunda; mobil uygulamanın tüketicilere 2 bileşenli doğrulama (2FA) güvenlik protokolünü ayarlayabilecek arayüz sunmadığı vurgulandı. Raporda teknik arayüz güvenlik eksikliği bulunduğunun altı çizilirken, bankanın olayda yüzde yüz teknik eksikliği/hatası olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunun ardından davanın kısmen kararına karar veren İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi, bankaların internet bankacılığı sisteminin güvenliğine yönelik tüm tedbirleri almaları ve sistem hatalarını ve eksikliklerini gidererek, sistemi bilinen en son teknolojik gelişmeye uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Avukat Şenay Geçkil

FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNAT

Bankaların bankacılık işlemlerinde işlem yapan gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde gelişen dolandırıcılık yöntemlerine karşı gerekli alt yapıları sağlamaları gerektiğinin de altı çizildi. Mahkeme, söz konusu olayda bankanın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği; davacının da yeterli özeni göstermediğine kanaat getirdi. Mahkeme, bankanın kusurunun oranının yüzde 70, S.P'nin kusur oranının ise yüzde 30 olduğuna karar verdi. Bu sebepten ötürü yüzde 70 oranında kusurlu olan bankanın, bu orana denk gelen 184 bin 415 liralık maddi tazminatı en yüksek mevduat faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

"MÜŞTERİYİ KORUMAK ZORUNLULUKTUR"

Kararı değerlendiren S.P'nin avukatı Şenay Geçkil, "Şüpheli ve yüksek tutarlı işlemlere rağmen ek doğrulama ve güvenlik mekanizmalarının devreye alınmaması dijital bankacılıkta açık bir güvenlik zafiyetidir. Güvenlik yoksa sorumluluk bankadadır. Mahkemenin bankayı kusurlu bulması, benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşlar açısından emsal niteliği taşımaktadır. Bankanın, elektronik bankacılık işlemlerinde güvenli işlem altyapısını sağlama ve müşteriyi koruma yükümlülüğü bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 15:53:52. #7.13#
