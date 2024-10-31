Remzi Çayır'dan Esenyurt Kayyumuna Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Remzi Çayır'dan Esenyurt Kayyumuna Sert Tepki

Geniş Video İzle

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasına karşı çıkarak, 'Suçluysa gereğini adalet yapsın, ama oradan arsa devşirmeyin' dedi.

31.10.2024 14:24  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Esenyurt, İstabul'un gelişime açık, arsaya açık en büyük ilçesi. İstanbul'un penceresi oradan açılıyor. Uyanıklara bak, işi iyi öğrenmişler. Bunların yüzleri ahirete dönüktü şimdi arsaya dönük. Ey iktidar sahipleri, bir insan suçluysa gereğini yapın, gereğini adalet yapsın ama siz oradan arsa devşirmeyin'. Suçluysa gereğini yapın biz de adaletin yanındayız. Ama oradan yola çıkarak kendinize arsa payı çıkarmayın. Böyle siyasete hayır, böyle yönetime hayır, böyle anlayışlara hayır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını ve iktidarın tutumunu eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade edeyim, ülkeyi yönetenler, yönetenlerin yanında duranlar, ittifak adı altında, bir şemsiyenin altında olup bitenlere kör bakanlar var. Hadiseleri gerçeğiyle değil, soyut tarafıyla, kendi gördükleriyle ve gerçekten tümü değil bir parçasıyla yola çıkarak teşhis koymaya çalışan veya çözmeye çalışan beyhude çırpınışları görüyoruz. Koskoca adamlar, rozetleri kendilerinden büyük olanlar, rozetleri, kimlikleri, isimleri varlıklarından ve karakterlerinden büyük olanlar ortaya çıkıp Türk milleti adına 'çözüm' diye bölünmeyi, ayrışmayı teklif edebiliyorlar. Kendisini hükümetin ortağı, Cumhur İttifakı'nın bileşeni sayanlar, kendini milliyetçi diye tarif edenler ortaya çıkıp 'umut hakkı'ndan bahsediyorlar. Daha birkaç ay öncesine kadar 'teröristbaşı, bebek katili, eli kanlı adam' diye tarif ettiklerini Meclis'e davet edebiliyorlar. Böyle siyaset olur mu? Bizim bu siyasiler geceyle sabahı ayrı olan siyasiler, iki ayda bir değişen bukalemunlar, siyaset adına milleti aldatmayı yöntem sayanlar ne diyor? 'Gelsin, konuşun'. Nerede konuşsun? Meclis'te konuşsun. Bir mahkumun Meclis'te konuşması 'af' demektir. Devlet Bey'in aklı, devlet aklı değil. Kendi aklı kendine yetmez. Burnunun, ayağının ucuna bakanlarla bu ülke yönetilir mi? Nihai hedefin bu ülkeyi bölmek olduğunu, bu ülkeyi rahatsız etmek olduğunu, güçsüz düşürmek istediğini bütün mlletimizin bilmesi lazım. Eğer hala iddia ediyorlarsa, hala PKK ağzıyla, bölücü ağzıyla konuşmaya devam ediyorlarsa koyun sandığı bakın, Kürt'ler Türk'lerle beraber bir millet olarak yaşamak istiyor mu istemiyor mu? PKK'yı Kürt'lerin temsilcisi olarak kabul etmek doğrudan doğruda bütün Kürt'lere hakarettir ve Türk milletine hakarettir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Açık ve net söylüyorum; nöbetteyiz. Ülkenin birliği, vatanın tekliği, devletin ve bayrağın birliği nöbetindeyiz. Kimse bizi bu nöbette alıkoyamaz.

"Böyle bir ülke olur mu"

Çayır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine de kayyum atanmasına da tepki gösterdi. Çayırşunları söyledi:

"Gece yarısı PKK'lı diye aldılar adamı. Adam daha gözaltındayken kayyum atadılar. Belki mahkemede suçsuz bulunacaktı. Mahkemenin sonucunu bekle bari. Böyle bir ülke olur mu? Bugün bizimle aynı safta olmayan insanlara yapılmış olabilir, yarın size yapılır, başka gün başkasına yapılır. Bu keyfiliğe son vermek lazım. Siz sanıyor musunuz ki bu karar İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. Tayyip Bey birkaç kişiyle oturup karar veriyor, karar da uygulanıyor. Ülke bu hale geldi. Adam daha önce devlet planlamada çalışmış, üniversitelerde rektör yardımcılığı yapmış sonra da CHP'den beediye başkanı seçilmiş. Normal bir ülkede belediye meclis üyeleri toplanır ve kendi aralarında kendi başkanlarını seçerler. Yasa böyle. Bunu uygulamayıp olağanüstü durum uyguluyor, kendi vali yardımcısını kayyum atıyor. Bu kabul edilemez. Kimse kusura bakmasın. Suçluysa cezasını çeksin ama siz sırf onu öne sürerek, milleti kandırarak öbür tarafta iş çeviremezsiniz, rant kapısı açamazsınız. Esenyurt, İstabul'un gelişime açık, arsaya açık en büyük ilçesi. İstanbul'un penceresi oradan açılıyor. Uyanıklara bak, işi iyi öğrenmişler. Bunların yüzleri ahirete dönüktü şimdi arsaya dönük. Bu kadar uyanıklığı ne çabuk öğrendiniz? Milli Yol Partisi diyor ki; 'ey iktidar sahipleri, bir insan suçluysa gereğini yapın, gereğini adalet yapsın ama siz oradan arsa devşirmeyin'. Suçluysa gereğini yapın biz de adaletin yanındayız. Ama oradan yola çıkarak kendinize arsa payı çıkarmayın. Böyle siyasete hayır, böyle yönetime hayır, böyle anlayışlara hayır."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Milli Yol Partisi, Yerel Yönetim, Remzi Çayır, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Güncel, Kayyum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çayır'dan Esenyurt Kayyumuna Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:25:07. #1.13#
SON DAKİKA: Remzi Çayır'dan Esenyurt Kayyumuna Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.