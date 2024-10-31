Remzi Çayır'dan Esenyurt Kayyumuna Sert Tepki

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(ANKARA) - Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Esenyurt, İstabul'un gelişime açık, arsaya açık en büyük ilçesi. İstanbul'un penceresi oradan açılıyor. Uyanıklara bak, işi iyi öğrenmişler. Bunların yüzleri ahirete dönüktü şimdi arsaya dönük. Ey iktidar sahipleri, bir insan suçluysa gereğini yapın, gereğini adalet yapsın ama siz oradan arsa devşirmeyin'. Suçluysa gereğini yapın biz de adaletin yanındayız. Ama oradan yola çıkarak kendinize arsa payı çıkarmayın. Böyle siyasete hayır, böyle yönetime hayır, böyle anlayışlara hayır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını ve iktidarın tutumunu eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade edeyim, ülkeyi yönetenler, yönetenlerin yanında duranlar, ittifak adı altında, bir şemsiyenin altında olup bitenlere kör bakanlar var. Hadiseleri gerçeğiyle değil, soyut tarafıyla, kendi gördükleriyle ve gerçekten tümü değil bir parçasıyla yola çıkarak teşhis koymaya çalışan veya çözmeye çalışan beyhude çırpınışları görüyoruz. Koskoca adamlar, rozetleri kendilerinden büyük olanlar, rozetleri, kimlikleri, isimleri varlıklarından ve karakterlerinden büyük olanlar ortaya çıkıp Türk milleti adına 'çözüm' diye bölünmeyi, ayrışmayı teklif edebiliyorlar. Kendisini hükümetin ortağı, Cumhur İttifakı'nın bileşeni sayanlar, kendini milliyetçi diye tarif edenler ortaya çıkıp 'umut hakkı'ndan bahsediyorlar. Daha birkaç ay öncesine kadar 'teröristbaşı, bebek katili, eli kanlı adam' diye tarif ettiklerini Meclis'e davet edebiliyorlar. Böyle siyaset olur mu? Bizim bu siyasiler geceyle sabahı ayrı olan siyasiler, iki ayda bir değişen bukalemunlar, siyaset adına milleti aldatmayı yöntem sayanlar ne diyor? 'Gelsin, konuşun'. Nerede konuşsun? Meclis'te konuşsun. Bir mahkumun Meclis'te konuşması 'af' demektir. Devlet Bey'in aklı, devlet aklı değil. Kendi aklı kendine yetmez. Burnunun, ayağının ucuna bakanlarla bu ülke yönetilir mi? Nihai hedefin bu ülkeyi bölmek olduğunu, bu ülkeyi rahatsız etmek olduğunu, güçsüz düşürmek istediğini bütün mlletimizin bilmesi lazım. Eğer hala iddia ediyorlarsa, hala PKK ağzıyla, bölücü ağzıyla konuşmaya devam ediyorlarsa koyun sandığı bakın, Kürt'ler Türk'lerle beraber bir millet olarak yaşamak istiyor mu istemiyor mu? PKK'yı Kürt'lerin temsilcisi olarak kabul etmek doğrudan doğruda bütün Kürt'lere hakarettir ve Türk milletine hakarettir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Açık ve net söylüyorum; nöbetteyiz. Ülkenin birliği, vatanın tekliği, devletin ve bayrağın birliği nöbetindeyiz. Kimse bizi bu nöbette alıkoyamaz.

"Böyle bir ülke olur mu"

Çayır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine de kayyum atanmasına da tepki gösterdi. Çayırşunları söyledi:

"Gece yarısı PKK'lı diye aldılar adamı. Adam daha gözaltındayken kayyum atadılar. Belki mahkemede suçsuz bulunacaktı. Mahkemenin sonucunu bekle bari. Böyle bir ülke olur mu? Bugün bizimle aynı safta olmayan insanlara yapılmış olabilir, yarın size yapılır, başka gün başkasına yapılır. Bu keyfiliğe son vermek lazım. Siz sanıyor musunuz ki bu karar İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. Tayyip Bey birkaç kişiyle oturup karar veriyor, karar da uygulanıyor. Ülke bu hale geldi. Adam daha önce devlet planlamada çalışmış, üniversitelerde rektör yardımcılığı yapmış sonra da CHP'den beediye başkanı seçilmiş. Normal bir ülkede belediye meclis üyeleri toplanır ve kendi aralarında kendi başkanlarını seçerler. Yasa böyle. Bunu uygulamayıp olağanüstü durum uyguluyor, kendi vali yardımcısını kayyum atıyor. Bu kabul edilemez. Kimse kusura bakmasın. Suçluysa cezasını çeksin ama siz sırf onu öne sürerek, milleti kandırarak öbür tarafta iş çeviremezsiniz, rant kapısı açamazsınız. Esenyurt, İstabul'un gelişime açık, arsaya açık en büyük ilçesi. İstanbul'un penceresi oradan açılıyor. Uyanıklara bak, işi iyi öğrenmişler. Bunların yüzleri ahirete dönüktü şimdi arsaya dönük. Bu kadar uyanıklığı ne çabuk öğrendiniz? Milli Yol Partisi diyor ki; 'ey iktidar sahipleri, bir insan suçluysa gereğini yapın, gereğini adalet yapsın ama siz oradan arsa devşirmeyin'. Suçluysa gereğini yapın biz de adaletin yanındayız. Ama oradan yola çıkarak kendinize arsa payı çıkarmayın. Böyle siyasete hayır, böyle yönetime hayır, böyle anlayışlara hayır."