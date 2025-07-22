Ressam Abina'dan Gazze'ye Dikkat Çekme Çabası

Cezayirli ressam ve sanatçı Aboulhak Abina, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Gazzelileri görünür kılmak için yüzlerini çiziyor.

Abina, Fransa'nın başkenti Paris'te, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla 5 Temmuz'da düzenlenen gösteriye katıldı.

Gösteri boyunca Abina, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile 29 Ocak 2024'te İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın tasvir edildiği iki resim taşıdı.

Gazze Şeridi'ndeki soykırımda öldürülen Filistinli çocukların unutulmaması ve onlardan geriye hiç olmazsa bir resim kalması için yüzlerini resmeden Abina, yaklaşık 65 saatte tamamladığı bu iki eserini AA muhabirine anlattı.

Cezayirli sanatçı, 13 yaşından bu yana Filistin mücadelesi için seferber olduğunu dile getirdi.

Abina, medya kuruluşlarının, İsraillileri ve Filistinlileri çok farklı yansıttığına dikkati çekerek bir yandan İsrailliler "insan gibi yemek yiyen, sinemaya giden ve büyük medeniyetleri seven" kişiler şeklinde aktarılırken diğer yandan ülkesi çalınan Filistinlilerin "barbar" gösterildiğini vurguladı.

Bu duruma tepki olarak söz konusu eserleri yapmaya karar verdiğini dile getiren Abina, "Bu eserleri 'Filistin var ve isteseler de istemeseler de öyle ya da böyle var olacak' demek için yapmak istedim." dedi.

Abina, Fransız hükümetinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, farklı ülke ve medya kuruluşlarının Gazze'deki soykırıma doğrudan ve dolaylı şekilde ortaklık ettiğini savunarak Gazzeliler hakkında "Onlar şu anda yok ediliyor, bir soykırım yaşanıyor. Bunların arasında en kötüsü de bunca devletin işbirliği." ifadelerini kullandı.

Bir sanatçı topluluğuyla Gazze'de yaşananlara ilişkin sergi düzenlemek için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Abina, bu sergiyle halihazırda Gazze'de öldürülen kadın ve erkeklerin resimlerinin yer almasını amaçladıklarını belirtti.

"Soykırımcı katiller, bu çocuğu katletti"

Abina, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü 6 yaşındaki küçük kız çocuğu Hind Rajab'ın resmini de çizdiğini ifade ederek "Soykırımcı katiller, bu çocuğu katletti." diye konuştu.

Rajab'ın öldürüldüğü anların kayda geçtiğini anımsatan Abina, "Ben de onları (resimlerle) temsil etmek istedim çünkü bu çocuk, şu anda ölen ve Avrupa medyasında ismi verilmeyen, yüzü gösterilmeyen tüm Filistinli çocukları temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abina, Avrupalılara işaret ederek "İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yaptıklarıyla ilgili sorunları var ve Avrupa'da gerçekleşen bu katliamlarla ilgili Filistinlilerin herhangi bir sorumluluğu yok." dedi.

Abina, vicdanlı insanlar olarak Gazze'de devam eden bu soykırıma izin veremeyeceklerini vurgulayarak ölen Gazzelilerin yüzlerini görünür kılmak için sanat, sinema, edebiyat gibi gerekli her türlü aracı kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tasvir ettiği resimlerle insanları düşündürmek istediğini aktaran Abina, çizdiği resimlerden birinde, Gazzeli bir doktor, bir gazeteci, kucağında çocuğunu taşıyan bir anne gibi farklı figürlere yer verdiğini anlattı.

Abina, aynı resimde ayrıca Hanzala karakteri, Filistinlilerin topraklarına "geri dönüş anahtarı", barışı simgeleyen zeytin dalı ve Gazze'de "öldürülen masumiyeti" temsil eden okul defteri gibi çeşitli unsurları tasvir ettiğini sözlerine ekledi.