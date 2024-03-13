Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık mozaikler Sinop turizmine kazandırılmayı bekliyor

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin, uygun koşullarda sergilenerek turizme katkı sunması hedefleniyor.
Dönemin zengin Doğu Romalıları için yapıldığı tahmin edilen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 2010'da başlatılan kazıda gün yüzüne çıkarılan döşeme mozaikler, restorasyon, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından kazı alanında oluşturulan korunaklı yapıda muhafaza edilmeye başlandı.
Zarar görmelerinin önlenmesi için korunaklı yapı içerisinde üstleri örtüyle kaplanan 1600 yıllık mozaikler, sergilenecekleri günü bekliyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, kazıda ortaya çıkardıkları farklı dönemlere ait mozaiklerin çok ilginç eserler olduğunu söyledi.
Özellikle erken Bizans dönemine ait Hristiyan mozaiklerinin çok enteresan olduğunu vurgulayan Köroğlu, bu mozaiklerin kullanıldıkları dönemde mezarların üzerini örtmek için yapıldığını anladıklarını dile getirdi.
"Mozaikleri zarar görmeyecek hale getirdik"
Köroğlu, kazı ekibi olarak mozaikleri sergilenmeye hazır hale getirdiklerini, bundan sonraki sürecin Bakanlık tarafından yürütüleceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Balatlar'daki kazıların artık son yılları yaklaşmakta. Birkaç yılımız var. Bundan sonraki birkaç yılda kazıyla hazırlanan projelerin uygulamaya geçmesi lazım. Bakanlığımızın desteğiyle alandaki diğer onarımlar ve restorasyon da yapılarak bir karşılama merkezi yapılıp turizme açılmalı. Cezaevi, bu yaz turizme açılacak. Buradan çıkan insanlar Balatlar'a gelecek. Şu an gelen ziyaretçileri herhangi bir ücret almadan mesleki sorumluluğumuz ile gezdiriyoruz ama gerçek anlamda bir gezi yeri, ören yerine dönüşmesi için Bakanlığın onay vermesi, aktif kazıların da belli bir noktada bitmiş olması gerekiyor. Biz bu seviyeye geldik."
Kazıda gün yüzüne çıkardıkları mozaikleri restore ederek zarar görmeyecek hale getirdiklerine dikkati çeken Köroğlu, "Restorasyon işleri bitti. Onların üzerine geçici örtü yaptık. Mozaikleri zarar görmeyecek hale getirdik ama profesyonel bir mekan yapılması lazım." diye konuştu.
Mozaiklerin üzerine Zeugma, Antakya müzelerindeki gibi cam zemin yapılması gerektiğini kaydeden Köroğlu, alanda yapılması planlanan karşılama merkezi projesiyle ilgili sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık mozaikler Sinop turizmine kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
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