Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

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HATAY'da Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı saldırının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın yakalanmasına ilişkin, "Boynumuzu bükmek istediler. Ancak güçlü devletiz, inşallah şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu yeri tespit edildi. Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kurulan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, terörist Muhammed Dib Koralı'nın yakalanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden Ahmet Tuna, "11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı'da katliam yapanlardan, planlayıcılarından terörist Muhammed Dib Koralı Suriye'de MİT'imizin, devletimizin düzenlediği operasyonla Allaha şükür yakalandı. Türkiye'ye getirildi. Çok sevinçliyiz, inşallah kalan 6 terörist de yakalanır getirilir ve cezalarını çekerler. Çok gurur duyduk. Hepimiz, tüm şehit aileleri olarak çok sevinçliyiz, gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti devletimize teşekkür ederiz" dedi.

'YAPTIKLARI VAHŞETİ UNUTMUYORUZ'

Reyhanlı saldırısında oğlunun da aralarında olduğu 53 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını hatırlatan Tuna, "Gerçekten çok büyük bir katliam oldu. Boynumuzu bükmek istediler. Ancak güçlü devletiz, inşallah şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bizim boynumuzu bükemezler, onların boynunu bükeceğiz. Büyük acı çektik, o günleri unutamıyoruz. Yaptıkları vahşeti unutmuyoruz. Bir katliamdı. Ülkemizi bölmek istiyorlardı ama başaramadılar" diye konuştu.

PATLAYICILARI GETİREN TERÖRİST DE YAKALANMIŞTI

Reyhanlı saldırısında patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den yurda getiren Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te yakalanıp, tutuklanmıştı.