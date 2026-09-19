Riyad'da Kral Halid Havalimanı çevresinde dumanlar yükseliyor, nedeni bilinmiyor - Son Dakika
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Riyad'da Kral Halid Havalimanı çevresinde dumanlar yükseliyor, nedeni bilinmiyor

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Riyad'da Kral Halid Havalimanı çevresinde yangın çıktığı ve dumanların yükseldiği bildirildi. Görgü tanıkları yangının nedenini bilmezken Suudi makamları henüz açıklama yapmadı; ülkenin güneyinde ise dün akşam saatlerinde saldırı uyarısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.

Görgü tanıkları, Kral Halid Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktığını belirtti.

Bölgeden dumanların yükseldiğini aktaran görgü tanıkları, yangının nedenin ise bilinmediğini ifade etti.

Suudi Arabistan makamları yangına ve nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamadan sonra dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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