Riyad'da Sosyal Sorumluluk Forumu Başladı - Son Dakika
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Riyad'da Sosyal Sorumluluk Forumu Başladı

Riyad\'da Sosyal Sorumluluk Forumu Başladı

Suudi Arabistan, sosyal sorumluluk için uluslararası forum düzenliyor; özel sektörle işbirliği vurgulanıyor.

29.10.2024 12:47
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu başladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in himayesinde Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının "Taahhütten etkiye" sloganıyla Riyad'daki Four Seasons otelinde düzenlediği foruma, bakanlar, özel sektördeki CEO'lar, yerel ve uluslararası düzeyde şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki karar vericileri ve uzmanlar katılıyor.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in adına, 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun açılışında sizleri selamlamaktan onur duyuyorum." dedi.

Suudi Arabistan'ın bu organizasyon aracılığıyla, sosyal sorumluluk alanında küresel bir etkinlik ve diyalog platformu olmayı, deneyim ve vizyonların paylaşılmasını, sorunların tartışılmasını sağlamayı amaçladığını aktaran Racihi, "Ayrıca özel sektörün sürdürülebilir kalkınmaya katılımını genişletmek için çözümler bulunmasını sağlamayı, kamu ve özel sektör arasında yeni ortaklıklar kurmaya yönelik uluslararası bir model için çalışmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluğun geçirdiği gelişim aşamaları ve ulaştığı noktaya, yenilikçi uygulamalara, sürdürülebilir dijitalleşmeye, inovasyona odaklanan sosyal sorumluluk konusunda beklenen eğilimlere de değinen Racihi, "özel sektörün bugün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmede kritik bir rol oynadığını" belirtti.

Racihi, ülkesinin sosyal sorumluluk alanındaki başarılarının "güçlendirici ilham veren bir dönüşüm hikayesi" olduğunu belirterek, sosyal sorumluluğun, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonunun" stratejik hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

Şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmenin önemini vurgulayan Racihi, kurumsal sosyal sorumluluğun stratejik dönüşümünün gelişimine işaret etti.

Racihi, Bakanlar Kurulu kararıyla sosyal sorumluluk komitesinin oluşturulduğunu, sosyal sorumluluk bilincinde dönüşüme öncülük etmek için Ulusal Sosyal Sorumluluk Platformu'nun hayata geçirildiğini ve her yıl 23 Mart'ın "sosyal sorumluluk günü" olarak kutlandığını aktardı.

Racihi, gösterilen çabaların kurumsal katkıların toplam sosyal harcamalar içindeki payının 2019'da yüzde 1,19'dan 2023 sonunda yüzde 4,15'e yükselmesine de yansıdığını aktardı.

Şirketlerin sosyal sorumluluk programları ve girişimlerine dikkati çeken Racihi, bu alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerin yüzdesinin 2019'da yüzde 30'dan 2023 sonundan itibaren yüzde 65'e çıktığını belirtti.

Racihi, Suudi Arabistan'ın uluslararası alandaki seviyesinin de yükseldiğini belirterek, 2024 Küresel Rekabetçilik Raporu'nda 16. sıraya ulaştığını, 2021'de aynı raporda 41. sırada olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar sosyal sorumluluk alanında dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmesinin beklendiğini belirten Racihi, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının girişimlerine işaret etti.

Racihi, düzenlenen forum aracılığıyla bakanlığın özel sektördeki karar vericilerin, hükümet temsilcilerinin, kalkınma kuruluşlarının, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uzmanlarının diyalog kurmasına ve kalkınma zorlukları ile fırsatlarını tartışmasına olanak sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bakanlığın yeniliği teşvik etmek ve küresel düzeyde sosyal sorumluluğun geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunmak için çalıştığını belirten Racihi, katılımcılar için mükemmelliği ve rekabetçiliği teşvik etmek, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörler arasında ortaklıklara olanak sağlamak ve bu alanda küresel ortaklıklara ufuk açmak için forumun önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kral Selman, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riyad'da Sosyal Sorumluluk Forumu Başladı - Son Dakika

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