Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 2,5 milyonu aştı - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 2,5 milyonu aştı

Rize-Artvin Havalimanı\'nda yolcu sayısı 2,5 milyonu aştı

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın yıl içindeki giden yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi.

23.11.2024 13:18
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Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın yıl içindeki giden yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize Valiliği öncülüğünde havalimanı iç hatlar terminalinde gerçekleştirilen törende, 1 milyonuncu yolcu Osman Erkan, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından karşılandı.

Öğretmen Osman Erkan'a biletinin verilmesinin ardından, Rize- İstanbul seferinde seyahat edecek tüm yolculara da günün anısına çay hediye edildi.

Vali Baydaş, geçen yıl gelen 1 milyonuncu yolcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Baydaş, bu yıl ise giden 1 milyonuncu yolcuyu uğurlayacaklarını belirterek, "Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde yolcuyu misafir etmiş oluyoruz. Bu yıl tamamlandığında 1 milyon 100 bin civarında yolcuyu misafir etmiş olacağız." dedi.

Bir süre önce başlayan Antalya-Rize direkt seferlerinin önemini vurgulayan Baydaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Rize-Artvin Havalimanı açıldığı günden bu yana Türkiye'de yolcu sayısını en fazla arttıran havalimanıdır. İç ve dış hat yolcu ivmesi en yüksek havalimanıdır. Türkiye'nin en güzel havalimanlarından birisidir hatta bence birincisidir. Bu kıymetli esere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu havalimanı, Karadeniz'in en kuzeyinde olmasına rağmen yolcu potansiyeli yüksek bir havalimanıdır."

Belediye Başkanı Metin ise gelecek yıl daha fazla yolcuğu ağırlayacaklarına işaret ederek, "İyi ki havalimanı bu bölgede yapıldı. Hem ülkenin hem de ilimizin ticaretine ekonomik anlamda fayda sağlayacak." diye konuştu.

Osman Erkan da 1 milyonuncu yolcu olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Son derece şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir öğretmen olarak onore edici güzel bir detay oldu." ifadesini kullandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Pazar Kaymakamı Hamza İnam ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 2,5 milyonu aştı - Son Dakika

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