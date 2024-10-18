Rize\'de Büfe Sahibi Doğayı Korumaya Önem Verdi

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RİZE'de büfe işleten Seçkin Memişoğlu, sağanak nedeniyle uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, 2 gün boyunca özenle beslediği doğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Piriçelebi Mahallesi Kütüphane Sokak'ta büfe işletmeciliği yapan Seçkin Memişoğlu, 2 gün önce etkili olan sağanak sırasında uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, tüylerinin ıslanıp, kanat çırpacak enerjisi kalmayan doğanı, plastik kasadan yaptığı kafes içerisinde koruma altına aldı. Memişoğlu, 2 gün boyunca elleriyle döner vererek beslediği doğanın durumunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Doğan, doğaya salınmak üzere ekiplere teslim edildi.

'BESLERKEN PARMAĞIMIZI BİR İKİ KEZ ISIRDI'

Doğanı beslerken parmağını ısırdığını söyleyen Seçkin Memişoğlu, "Aşırı yağmurda bir anda önümüze düştü. Yorgun düşmüş. Yürüyecek, uçacak hali yoktu. Dükkana aldık, Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradık. Arkadaşlar sağ olsun geldi ve teslim ettik. Beslerken parmağımızı 1-2 kez ısırdı" diye konuştu.