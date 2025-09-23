Yaylada içinde 15 kişi olan araçların üzerine çığ düştü

Dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.

KAMYONET UÇURUMUN KENARINDA ASKIDA KALDI

Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.

ÇALIŞMA SONUNDA 15 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.