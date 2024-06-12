Rize'de Kuran Kursu Öğrencileri Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kuran Kursu Öğrencileri Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için girdikleri derede akıntıya kapılan Kuran kursu öğrencilerinden Şifa Elğay ve Muhammed Koç hayatını kaybetti. Kurtarılan Vefa E. ve Yaşar G.'nin tedavisi sürerken, kurs hocası Abdülhamit Yıldırtan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 18:00
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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için girdikleri derede akıntıya kapılan Kuran kursu öğrencilerinden Şifa Elğay (17) ve Muhammed Koç'un (17) hayatını kaybetti, kurtarılan Vefa E. (17) ile Yaşar G.'nin (18) tedavisi hastanede sürerken, polis tarafından gözaltına alınan kurs hocası Abdülhamit Yıldırtan tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi. İlçedeki, Tolunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda eğitim gören 6 öğrenci hocaları ile Fırtına Deresi'ne girdi. Suda sürüklenen 6 öğrenciden 2'si hocaların ve çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, 4 öğrenci gözden kayboldu. Öğrenciler için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Botlar ve dalgıçlarla yapılan aramada 2 öğrenci kurtarılırken, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dereye giren öğrencilerle birlikte olan Kuran kursu hocası Abdülhamit Yıldırtan polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldırtan, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'BİR EKSİKLİK VEYA ZAAF VARSA ÜSTÜNE GİDECEĞİZ'

Olayla ilgili görevli bir kişinin tutuklandığı söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar, başlarındaki hocaları da olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesine maruz kalanlardan biri. Toplam akıntıya kapılan 6 kardeşimiz var. 2'si kendi imkanları ile sudan çıkıyor. Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik, diğer gencimizin tedavisi sürüyor. Olayda 2 evladımızı ise kaybettik. Onların da cenazeleri bugün ailelerine teslim edilip, memleketlerine uğurlanıyor. Ailelerine sabır diliyorum. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir görevli gözaltına alınmıştı. Konu etraflıca araştırılıyor. Burada bir eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz. Ama savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli tutuklanmıştır" dedi.

HAFIZLIK SINAVINA GİRMİŞLER

Serinlemek için girdileri derede akıntıya kapılan 4 öğrenciden Şifa Elğay ve Muhammed Koç'un hayatını kaybettiği, hastanede tedaviye alınan Vefa E. ile Yaşar G.'nin bir gün önce eğitim gördükleri Kuran kursunda hafızlık sınavına girdikleri ve evlerine gitme hazırlığında olduğu belirtildi.

Rize\'de Kuran Kursu Öğrencileri Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Kuran Kursu Öğrencileri Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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