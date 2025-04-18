Rize'de Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Rize'de Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Rize'de Isıtlık Tabiat Parkı Kuş Gözlemevi'nde düzenlenen etkinlikte kuş gözlemcileri, geçmekte olan yırtıcı kuşları gözlemleme fırsatı buldu. Yapılan gözlemler sırasında 18 leylek ile birçok yırtıcı kuş türü görüntülendi.

18.04.2025 20:00
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Rize'de kuş gözlem etkinliği düzenlendi

Yırtıcılar havada fotoğraflandı

Rize'de görülmesi zor leylekler havada görüntülendi

RİZE - Rize'de yeni hizmete giren Isıtlık Tabiat Parkı Kuş Gözlemevi'nde kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Afrika'nın güneyinden Rusya'daki üreme bölgelerine göç eden yırtıcı kuşları izlemek için, Rize merkez Isırlık Tabiat Parkı'ndaki kuş gözlemevinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kuş gözlemcileri bölgeden geçen yırtıcı kuşları görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin, Isırlık Tabiat Parkı'nda yapımı tamamlanarak hizmete açılan kuş gözlemevi sayesinde bölgeye gelen kuş gözlemcilerinin fotoğraf çekme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Isırlık her geçen gün yeni aktivitelerle, bu kuş gözlemevi de yeni bir aktivite alanı. Yukarı alanımızda kuşları gözlemek için dürbünler monte edildi. Bu iş biraz daha profesyonel olduğu için ilgililer özellikle Martın sonundan Mayıs sonuna kadar ki zaman diliminde buradan 30'a yakın yırtıcı kuşun yaklaşık 370'e yakın kuş çeşidini burada gözlemliyor. Bu bölgeden ilkbaharda, Kafkaslara doğru geçen kuşlar sonra tekrar sonbaharda aynı güzergahtan Afrika'ya doğru gidiyorlar. Bu güzergah içerisinde kuş gözlemciliği de bir etkinlik alanı olduğu turizm açısından oldukça önemli. Misafirler bu günlerde Rize'de ikamet ediyorlar. Buradan fotoğraflarını çekip gidiyorlar" dedi.

Yırtıcı kuşların üremek için Doğu Karadeniz Bölgesi'ne geldiğini, Rize'de şehrin en hakim noktasında kurulan kuş gözlemevi sayesinde bu göçü fotoğraflaya bildiklerini dile getiren kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu ise, " Türkiye'de Rize İlkbahar yırtıcı göçü açısından çok önemli noktalardan biridir. İlkbahar yırtıcı göçünü yoğun ve tüm çeşitleri gözetleyebilme açısından İstanbul Sarıyer ormanlarından sonra ikinci nokta ise Rize'nin Isırlık ve Dağbaşı bölgeleridir. Yaklaşık 28 yırtıcı kuş türü bölgede gözlemleniyor. Yırtıcı göçü ve diğer türler açısından oldukça önemli bir nokta. Rusya'nın kuzeylerinden ve Asya'nın doğusundan gelen türlerin Afrika'daki türlerle üreme alanı burası. Kışın Rusya'dan, yazın ise Hindistan'dan Sri Lanka'dan bir sürü tür geliyor üremek için. Yırtıcı gözlem kulesi şehrin en hakim noktasında yer alıyor burada kurduğumuz teleskoplarla, dürbünlerle birçok türü rahatlıkla görebiliyoruz. Bölgede Isırlık tabiat parkı da tesis olarak birçok şeyi içerisinde barındırdığı için insanların keyifle zaman geçirebileceği bir alan haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Rize'de leylek görmenin zor olduğunu ancak bu etkinlik kapsamında 18 leyleği havada görüntülediklerini kaydeden Hatinoğlu, "Kartallar sayıları biraz düşüktü, Bozkır Kartalı, Küçük Orman Kartalı ve Büyük Orman Kartalı gördük. Çok sayıda 3bin- 5bin civarında Karaçaylak kuşu vardı. Şahinler, Atmacalar vardı. Rize'de Leylek görmek biraz zordur bu sabah şansımıza 18 tane leyleği havada göç ederken gördük ve çok sevindik. Birçok yırtıcı kuş türü geçiyor, Mayısa kadar devam edecek bu göç en son Arışahin'i dediğimiz türle son bulacak" şeklinde konuştu.

Trabzon'dan Rize'ye gelerek Kuş Gözlem Etkinliği'ne katılan bir başka gözlemci Hakan Kahraman da, "Boş zamanlarımda kuş fotoğrafçılığı ve kuş gözlemi yapıyorum. Rize'de böyle bir gözlem evinin yapılması oldukça değerli ve önemli bunun için başkana teşekkür ediyorum. Bizler buna yakın yerler olmadığı için gidip gözlem yapamıyorduk burası bizim için oldukça değerli ve güzel oldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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