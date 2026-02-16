Rize'de Sıfır Atık Çalıştayı sonuçları açıklandı - Son Dakika
Rize'de Sıfır Atık Çalıştayı sonuçları açıklandı

16.02.2026 15:40
Rize'de atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla ocak ayında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı düzenlendi.

Rize'de atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla ocak ayında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı düzenlendi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atık konusunun artık herkesin gündeminde yer edindiğini söyledi.

Sıfır atığın sadece bir çevre projesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Baydaş, "Atığı yönetmekten evvel atmamayı ve israf etmemeyi öğretecek bir eğitim anlayışını, bir aile kültürünü, bir yönetim anlayışını her birimizin planlayabilmemiz lazım." dedi.

Yaylaların geleceğe miras bırakılması gereken yerler olduğuna dikkati çeken Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalıştayda Huser, Elevit ve Handüzü yaylalarımızı sıfır atık yönüyle pilot yayla olarak tespit ettik. Buralarda ilave tedbirler alacağız. Buralarda atık yönetimi ile ilgili ilave çalışmalar yapacağız. Buralara tur götüren operatörleri bu manada bilgilendireceğiz. Bu üç yaylamız en fazla misafirin ağırlandığı yaylalardır. Ayder artık bir kentsel alan hüviyetinde olduğu için arkadaşlarımız Huser, Elevit ve Handüzü yaylalarını pilot çalışma yapılacak yer olarak seçtiler."

Çay fabrikaları atık yönetimine dahil edilecek

Baydaş, çay çöpleriyle ilgili çalışmalar yapılacağına da işaret ederek, "Belediyemizin çay çöpünden çay dalı, kömürü, pelet ve çeşitli yan ürünler üreten tesisi var. ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzün yine benzeri ürünler üreten tesisleri var. İnşallah bu sene ilimizdeki bütün çay atıklarını kapsayan özel sektör ve kamu eliyle üretilen bütün çay fabrikalarının atık yönetimini de planlayacağımız bir süreçle çay sezonuna girmiş olacağız. Bu atık yönetimi de Türkiye genelinde örnek çalışmalardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise 2017'de Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye ve dünyanın 193 ülkesinde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin sıfır atık konusunda dünya lideri olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında aldığı genel kurul kararıyla dünya sathına yayıldı. Aynı zamanda Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanı. Bu danışma kurulunun aldığı kararlar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde uygulanıyor. Bu danışma kurulunun yaptığı çalışmalar sayesinde dünyanın farklı coğrafyalarında atıksız yaşamın önü açılıyor."

"Rize'de atıksız yaylalar hedefliyoruz"

Vakıf olarak Rize'nin geleceği için kalıcı hizmetler bırakmak istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "Rize'de atıksız yaylalar yapılmasını arzuluyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak Rize'de yapılacak bütün projeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bu kente ayrı bir önem veriyor. Bu kentin geleceği için çok farklı çalışmalara imza atıyor. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yeşil ve mavinin buluştuğu bu şehirde güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sıfır atık uygulama örneklerini içeren belgesel gösterimi yapıldı, sıfır atık uygulaması gerçekleştiren kamu temsilcilerine ödülleri verildi.

Programda, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da konuştu.

Çalıştay sonucunda kent için belirlenen somut adımlara ilişkin başlıklar ise şunlardan oluştu:

"Nehir ağızlarına yüzer atık bariyeri kurulması, okullarda ve kamu kurumlarında matara ve sebil uygulaması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kompost proje alanı olarak belirlenmesi, seçilecek pilot bir yaylada yayla ve turizm alanı sınırında atık bırakma alanı oluşturulması, OSB ve yeni sanayi sitesinde ortak atık toplama alanı ve ön ayrışma noktası oluşturulması, rehberler için 1 dakikalık sıfır atık anonsu, belediye sıfır atık mini teşvik sistemi, atık ve israf vaaz modülü."

Kaynak: AA

Güncel, Rize, Son Dakika

