Rize\'de \'Türkiye Kart\' uygulaması başladı

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TÜRKİYE'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan ' Türkiye Kart ', Rize 'de törenle uygulamaya geçti. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "Kartlar birbiriyle entegre olduğu için gittiğiniz her şehirde yeni bir kart satın almak zorunda kalmayacaksınız. Bu da ciddi anlamda vatandaşlarımıza bir kolaylık sunacak" dedi.

Rize'de toplu ulaşım araçlarını tek kartta birleştiren 'Türkiye Kart' uygulaması, törenle hizmet sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törende bir süre önce PTT ile protokol anlaşması imzalanan yeni ulaşım ödeme sistemine entegre edilen uygulama, halk otobüslerinde katılımcılara tanıtıldı. Rize- Trabzon güzergahında kullanılabilir olan uygulama, ilerleyen günlerde kent genelinde yaygınlaştırılacak. Vatandaşlar, 'Türkiye Kartları'na PTT'den sahip olabilecek. Yeni ulaşım ödeme sistemi olan 'Türkiye Kart'; POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında da kullanılabilecek.

'CİDDİ BİR İSRAFA YOL AÇAN BİR DURUM'

Tanıtım toplantısında projenin amacını açıklayan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "Bu projenin amacı, şehirler arasındaki şehir içi ulaşım sağlanmasında kullanılan birçok kart var ve bu kartlar birbiriyle entegre değiller. Rize'mizde kullanacağımız bir kartı, Ankara'da otobüs veya metroya binerken ya da İstanbul'da, İzmir ve Kocaeli'ne nereye giderseniz gidin, gittiğinizde yeni bir kart almak zorundasınız. O şehre özgün olan kartı satın almak zorundasınız. Bu misafirliğimiz bitip geri döndüğümüzde bu kartları unutuyoruz ve bu kartlar içindeki paralarla birlikte çöpe gidiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir israf var. Bu kartların tamamı ülkemizde üretilen kartlar değil. Yurt dışından gelen kartlar. Ülke ekonomisinde de ciddi bir israfa yol açan bir durum. Buradaki ulaşım notlarının düzenlenmesi ve bilgilerin toplanmasında kaç yolcunun nereden nereye gündelik ve hangi saatler içerisinde hareket ettiğini, buna uygun planlamanın yapılması anlamında ve bunların denetlenmesi ve doğrulanması anlamında birçok faydası var. Türkiye Kart projemiz tüm şehirlerimizde kullanılan kartları birbiriyle entegre eden bir sistem. Kartlar birbiriyle entegre olduğu için gittiğiniz her şehirde yeni bir kart satın almak zorunda kalmayacaksınız. Bu da ciddi anlamda vatandaşlarımıza bir kolaylık sunacak" dedi.