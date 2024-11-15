Rize'deki Depremde Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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Rize'deki Depremde Olumsuzluk Yok

Rize\'deki Depremde Olumsuzluk Yok

Rize Valisi Baydaş, Hemşin'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

15.11.2024 14:19
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VALİ BAYDAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Vali Baydaş, "Tüm ekiplerimiz, saha taramalarını sürdürüyor. Aldığım bilgilere göre hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yok. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Konutların depreme uygun hale gelmesi lazım. Bu deprem bunları bize hatırlatmaya vesile olsun" dedi.

Depremin heyelanlı bölgelerde riskine ilişkin de konuşan Baydaş, "Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Depremlere hazırlıklı olmamız lazım. Heyelan noktasında bulunan noktalar deprem sonrası daha da akışkan hale gelebilir, heyelan riskli yerler varsa uyarılarda bulunacağız. Ama bu hususta da bize gelen bir olumsuzluk yok. Şu an için ciddi ihbar yok, korku ve paniğe dayalı yaşanan ihbarlar oldu. Tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'KIYIDAKİ EVLER OLDUKÇA FAZLA SALLANDI'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da bölgedeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bektaş, " Erzurum, Narman istikametinde uzanan kuzeydoğu doğrultulu Sol yönlü Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu Karadeniz'e kadar uzanmaktadır. Deprem bu fay kuşağı içerisinde oluştu. Sahilde deprem büyütmesi nedeniyle derin deprem çok daha şiddetli izlendi. Bu nedenle, kıyıdaki evler oldukça fazla sallandı. Bu durum, Karadeniz'in depreme ne kadar açık bir bölge olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türkiye'nin her bölgesi gibi Doğu Karadeniz de bir deprem kuşağında yer almaktadır. 'Doğu Karadeniz'de deprem olmaz' algısı, bu depremle birlikte yıkılmıştır" dedi.

DEPREM ANLARI KAMERADA

Öte yandan kentte kısa süreli paniğe neden olan ve Rize'nin yanı sıra Artvin, Erzurum, Ardahan ve Trabzon'da da hissedilen deprem anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'deki Depremde Olumsuzluk Yok - Son Dakika

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