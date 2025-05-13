Ro-Ro Taşımacılığı Yüzde 221 Artış Gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2003'te 220 bin 345 olan yurt dışı bağlantılı ro-ro hatlarında taşınan araç sayısının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 221 artışla 706 bin 387'ye ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ro-ro taşımacılığı verilerini değerlendirdi.

2024 yılı verilerine göre dünyada yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz yoluyla yapıldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86'sının bu şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak dünyadaki deniz taşımacılığından daha fazla pay almak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizerek, "Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 2003 ile 2024 yılları arasında 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Tekerlekleri üzerinde kendi imkanlarıyla hareket ettirilebilecek yüklere ve bunlara özel gemilere yönelik taşımacılık modu olan ro-ro'nun kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ro-ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. Avrupa kıtası ile Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması sektörü ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha da cazip hale getiriyor."

"Geçen yıl taşımaların yüzde 69'u Avrupa'ya yapıldı"

Uraloğlu, 2003 yılında yurt dışı bağlantılı ro-ro hatlarında taşınan araç sayısının 220 bin 345 olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"2003'e göre yurt dışı bağlantılı ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024'te 706 bin 387'ye ulaştı. 22 yılda ro-ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı. Geçen yılki taşımaların yüzde 69'u Avrupa, yüzde 15,5'i Akdeniz ve yüzde 15,2'si ise Karadeniz bağlantılı ro-ro hatlarında gerçekleşti. Avrupa taşımalarının yaklaşık yüzde 68'i de İtalya hattında oldu. Ayrıca geçen yıl ro-ro hatlarında taşınan araçların yüzde 68,5'ini treyler, yüzde 28,1'ini tır, yüzde 1,9'unu ise römork ve yarı römorklar oluşturdu."

Türkiye'nin nisan itibarıyla 28 aktif ro-ro hattında faaliyet gösterdiği bilgisini veren Uraloğlu, bu yılın ocak-nisan döneminde yurt dışı bağlantılı düzenli ro-ro hatlarında taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,8 artarak 246 bin 816'ya ulaştığını bildirdi.