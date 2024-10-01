Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için 4. günde arama çalışmaları sürdürüldü.

01.10.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için arama çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Rojin Kabaiş, geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 4'üncü günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Aramalarda jandarmaya ait su üstü radar cihazı da kullanılıyor.

Kaynak: DHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement