Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Mahkeme, 35 kişiye mezar olan apartmanla ilgili bilirkişi raporunu kabul etmedi

İlk uçuş tarihi de belli oldu

Diyet yapmak beyne zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

Meteoroloji uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

VAN'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 9'uncu günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama- kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar cihazı ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da kullanılıyor.

ARAMALAR İSKELE SAHİL BÖLGESİNDE DE YAPILIYOR

Arama çalışmalarında 9'uncu güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Daha önce YYÜ sahili ile Bardakçı arasındaki bölgede tekne ve botlarla arama yapan ekipler, bugünkü çalışmalarını İskele Sahil tarafında doğru yoğunlaştırdı.