Rojin Kabaiş'in Ölüm Nedeni 'Suda Boğulma' Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Ölüm Nedeni 'Suda Boğulma' Olarak Belirlendi

27 Eylül'de kaybolan Rojin Kabaiş'in cesedi, Van Gölü kıyısında bulundu. Ölüm nedeni suda boğulma.

14.11.2024 20:16
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cansız bedeninden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin incelenmesi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundan Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun tespit kısmında, Kabaiş'in suda boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Olay

Van'da 27 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 15 Ekim'de Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine, kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in Ölüm Nedeni 'Suda Boğulma' Olarak Belirlendi - Son Dakika

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