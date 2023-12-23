Roma\'da Gazze\'ye Destek Gösterisi

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla bir gösteri düzenlendi.

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Caddesi'nde toplanan 3 bini aşkın kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıyan göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.

Cadde üzerindeki mitingde yapılan konuşmalarda da İtalyan hükümetine, Birleşmiş Milletlerde Gazze'ye yönelik ateşkes istenilen oylamada çekimser kalması nedeniyle sert şekilde tepki gösterildi.

Gösteriye katılan Marta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'i desteklemek için bu gösteriye katıldığını ve özgür bir Filistin istediklerini belirterek, "Öncelikle hemen ateşkes istiyorum. Daha sonra Filistin'in kendi topraklarında serbestçe yaşama özgürlüğünü geri almasını istiyorum." dedi.

Gazze'de yaşananları göstermediği gerekçesiyle İtalyan basınını da eleştiren Marta, "Orada olanlar korkunç. İtalyan gazetelerinde bize neler olduğunu göstermiyorlar. Biz, Instagram ve TikTok'tan bazı kişileri takip ediyoruz. Oradan alıyoruz almamız gereken tüm bilgileri ve dehşet verici manzaralar görüyoruz. Bütün dünya, bu menfur duruma, bu soykırıma nasıl isyan etmiyor, anlamıyorum." diye konuştu.

Marta, İtalyan hükümetinin tavrını nasıl bulduğu sorusuna, "Rezalet. Çok rezil buluyorum. Ateşkes talep edebilecekken, çekimser kaldık. Biz her zaman olduğu gibi korkağız." yanıtını verdi.

Lübnanlı Dina da Roma'ya bugün geldiğini ve gösteriyi görünce destek vermek için katıldığını ifade ederek, "Özgür bir Filistin talep ediyoruz. Filistin'de ve şu anda Lübnan'da yaşananlar yıkıcı. Tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya, olup bitenleri göstermeye çalışıyoruz. Bizim yanımızda durmalılar ve bu sefer bir şey yapmalılar çünkü her 10 dakikada bir ya da daha az sürede bir kişi ölüyor." yorumunu yaptı.

Protestoya katılan İtalyan Luigi de "Herkesin istediği şeyi istiyorum, yani ateşkes istiyorum. Kimse dinlemiyor, diyalog yok, bunu kesmenin bir yolu yok." dedi.

İtalya'daki gösterilere katılımın az olmasını da eleştiren Luigi, bugünkü gösteriyi sosyal medya sayesinde son dakikada öğrenip geldiğini, İtalyan medyasından hiçbir şey bulamadığını anlattı.

İtalyan hükümetinin bu konudaki tutumunu nasıl bulduğu sorusuna Luigi, "tamamen suç ortağı" cevabını verdi.

Seslerini duyurmak için bugün burada olduğunu başka ne yapabileceğini bilmediğini aktaran Luigi, "Mesele siyaset değil. Benim fikrime göre siyasetle, dinle ilgisi yok. Bu bir soykırım." ifadelerini kullandı.

Göstericiler, daha sonra Fori Imperiali Caddesi'nden Cavour oradan da Esquilino Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı göstericiler, ellerinde temsili bebek naaşlarını gösterirken, bombardıman sesleri altında bazı göstericiler caddeye uzanarak Gazze'de yaşananları canlandırdı.

Roma'daki yürüyüş olaysız sona erdi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını kınarken, Filistin'e desteklerini belirtti.