Roma'da Savaş Karşıtı Protesto
Roma'da Savaş Karşıtı Protesto

28.03.2026 23:26
Roma'da geniş katılımlı savaş karşıtı yürüyüş düzenlendi, Sicilya'da ABD askeri istasyonuna karşı gösteri yapıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da geniş katılımlı savaş karşıtı protesto yürüyüşü düzenlenirken, Sicilya Adası'ndaki ABD'ye ait askeri uydu iletişim sistemi istasyonlarının bulunduğu merkez yakınlarında da gösteri yapıldı.

Başkentte, sendikalar, öğrenci toplulukları, Filistin'le dayanışma grupları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Krallara Hayır, Onların Savaşlarına Hayır (No Kings)" çağrısıyla savaş karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'dan başlayan ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları başta olmak üzere savaşlara ve emperyalizme tepki gösterildi.

Göstericiler, Filistin, Küba bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankart ve dövizlerle yürüdü. Bazı göstericiler de büyük boy Filistin bayrağı açtı.

Protestocular, İsrail ve ABD'ye yönelik "katiller", Başbakan Giorgia Meloni ve hükümetine yönelik ise "İstifa edin" sloganları attı.

Yürüyüş boyunca "Hepimiz anti siyonistiz", "Özgür Filistin" ve "İtalya NATO'dan çıksın" sloganları da atıldı.

Yürüyüşte, bazı göstericiler, fişeklerle ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Roma çevre yoluna kadar taştı ve yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu.

Yürüyüş, Verano mezarlığı önünde son buldu.

Protestoculardan "emperyalizme karşıyız" vurgusu

Roma dışından bu yürüyüşe katılmak üzere gelen İtalyan vatandaşı Alessia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşe katılıyorum çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun dolayısıyla ABD ve İsrail'in, dünyanın dört bir yanında dayattığı emperyalizme 'hayır' demenin ve dolayısıyla bizi sürükledikleri Üçüncü Dünya Savaşı riskini vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Alessia, yürüyüşe Filistin bayrağıyla katıldığını belirterek, "Açıkçası, Batı medyasının söylediğinin aksine Gazze'deki halen devam eden soykırımdan dikkatleri dağıtmamak için bu bayrakla geldim." dedi.

Protestoya katılan İtalyan vatandaşı Franco Manicone de "Buraya emperyalizme karşı, otoriter kişilere karşı ve dünyayı güç kullanarak bombalamak isteyenlere karşı protesto etmek için geldim. Ben demokrasinin olduğu bir dünya istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manicone, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı olduğunu belirterek, "Bombalıyorlar ve bundan hiç hoşlanmıyorum, bu beni endişelendiriyor. Ne yazık ki şiddet beni korkutuyor, küresel ekonomik kriz de beni endişelendiriyor." yorumunu yaptı.

Yürüyüş öncesi AP milletvekili Salis'in otel odasında arama yapıldı

Roma'daki yürüyüşe katılmak üzere buraya gelen İtalya'nın Yeşil ve Sol İttifak Partisi'nden (AVS) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ilaria Salis'in kaldığı otelde arama yapılması ülkede tartışma konusu oldu.

AP Milletvekili Salis, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 07.00 sularında polisin, protesto yürüyüşünden önce "önleyici tedbir" çerçevesinde kaldığı otel odasında bir saatten fazla arama yaptığını paylaştı.

Salis, "İtalya'nın polis devletine dönüştüğünü" savunarak, polisin uygulamasına tepki gösterdi.

Roma Emniyet Müdürlüğü de Salis'in odasında yapılan aramanın, gösteriyle alakalı değil, Almanya'daki ilgili makamlardan gelen talep üzerine olduğunu aktardı.

Sicilya Adası'ndaki ABD askeri iletişim istasyonun varlığı protesto edildi

Ülkede bir protesto gösterisi de Sicilya Adası'nda Niscemi ilçesindeki ABD'ye ait "MUOS" olarak bilinen yüksek frekanslı ve dar bantlı askeri uydu iletişim sistemi bulunan yer istasyonu yakınında düzenlendi.

"MUOS'a hayır" çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, İtalya'da ve Sicilya Adası'ndaki ABD askeri varlıklarına karşı olduklarını kaydetti."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'da Savaş Karşıtı Protesto

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 23:37:21.
