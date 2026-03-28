Roma'da Savaş Karşıtı Protesto

İtalya'nın başkenti Roma'da geniş katılımlı savaş karşıtı protesto yürüyüşü düzenlenirken, Sicilya Adası'ndaki ABD'ye ait askeri uydu iletişim sistemi istasyonlarının bulunduğu merkez yakınlarında da gösteri yapıldı.

Başkentte, sendikalar, öğrenci toplulukları, Filistin'le dayanışma grupları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Krallara Hayır, Onların Savaşlarına Hayır (No Kings)" çağrısıyla savaş karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'dan başlayan ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları başta olmak üzere savaşlara ve emperyalizme tepki gösterildi.

Göstericiler, Filistin, Küba bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankart ve dövizlerle yürüdü. Bazı göstericiler de büyük boy Filistin bayrağı açtı.

Protestocular, İsrail ve ABD'ye yönelik "katiller", Başbakan Giorgia Meloni ve hükümetine yönelik ise "İstifa edin" sloganları attı.

Yürüyüş boyunca "Hepimiz anti siyonistiz", "Özgür Filistin" ve "İtalya NATO'dan çıksın" sloganları da atıldı.

Yürüyüşte, bazı göstericiler, fişeklerle ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Roma çevre yoluna kadar taştı ve yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu.

Yürüyüş, Verano mezarlığı önünde son buldu.

Protestoculardan "emperyalizme karşıyız" vurgusu

Roma dışından bu yürüyüşe katılmak üzere gelen İtalyan vatandaşı Alessia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşe katılıyorum çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun dolayısıyla ABD ve İsrail'in, dünyanın dört bir yanında dayattığı emperyalizme 'hayır' demenin ve dolayısıyla bizi sürükledikleri Üçüncü Dünya Savaşı riskini vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Alessia, yürüyüşe Filistin bayrağıyla katıldığını belirterek, "Açıkçası, Batı medyasının söylediğinin aksine Gazze'deki halen devam eden soykırımdan dikkatleri dağıtmamak için bu bayrakla geldim." dedi.

Protestoya katılan İtalyan vatandaşı Franco Manicone de "Buraya emperyalizme karşı, otoriter kişilere karşı ve dünyayı güç kullanarak bombalamak isteyenlere karşı protesto etmek için geldim. Ben demokrasinin olduğu bir dünya istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manicone, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı olduğunu belirterek, "Bombalıyorlar ve bundan hiç hoşlanmıyorum, bu beni endişelendiriyor. Ne yazık ki şiddet beni korkutuyor, küresel ekonomik kriz de beni endişelendiriyor." yorumunu yaptı.

Yürüyüş öncesi AP milletvekili Salis'in otel odasında arama yapıldı

Roma'daki yürüyüşe katılmak üzere buraya gelen İtalya'nın Yeşil ve Sol İttifak Partisi'nden (AVS) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ilaria Salis'in kaldığı otelde arama yapılması ülkede tartışma konusu oldu.

AP Milletvekili Salis, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 07.00 sularında polisin, protesto yürüyüşünden önce "önleyici tedbir" çerçevesinde kaldığı otel odasında bir saatten fazla arama yaptığını paylaştı.

Salis, "İtalya'nın polis devletine dönüştüğünü" savunarak, polisin uygulamasına tepki gösterdi.

Roma Emniyet Müdürlüğü de Salis'in odasında yapılan aramanın, gösteriyle alakalı değil, Almanya'daki ilgili makamlardan gelen talep üzerine olduğunu aktardı.

Sicilya Adası'ndaki ABD askeri iletişim istasyonun varlığı protesto edildi

Ülkede bir protesto gösterisi de Sicilya Adası'nda Niscemi ilçesindeki ABD'ye ait "MUOS" olarak bilinen yüksek frekanslı ve dar bantlı askeri uydu iletişim sistemi bulunan yer istasyonu yakınında düzenlendi.

"MUOS'a hayır" çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, İtalya'da ve Sicilya Adası'ndaki ABD askeri varlıklarına karşı olduklarını kaydetti."