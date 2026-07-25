Romanya Hava Sahasındaki İHA Düşürüldü - Son Dakika
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Romanya Hava Sahasındaki İHA Düşürüldü

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Romanya, izinsiz hava sahasına giren bir İHA'yı F-16 uçağıyla düşürdü. Olay inceleniyor.

Romanya hava sahasını izinsiz ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) daha Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, radar gözetleme sistemlerinin yerel saatle 08.22'de ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgede hava sahasına izinsiz giren yeni bir İHA tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, NATO Hava Polisliği görevi kapsamında hazır bekleyen Romanya Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının hedefi önlediği, standart teşhis ve etkisiz hale getirme prosedürlerini uyguladığı ifade edildi.

İHA'nın sınır hattına yakın yerleşim bulunmayan bir bölgede güvenli şekilde düşürüldüğü, Bakanlık ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunacağı belirtilen açıklamada, Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü, konuya ilişkin ek bilgilerin elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu İHA'nın Sfantu Gheorghe (Delta) yerleşiminin 10 kilometre batısında düşürüldüğünü açıkladı.

Bu arada, dün de Romanya hava sahasını izinsiz ihlal eden bir İHA, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya Hava Sahasındaki İHA Düşürüldü - Son Dakika

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