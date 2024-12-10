Romanya Ulusal Günü\'nde Kültürel Etkinlik

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Romanya Ulusal Günü vesilesiyle başkent Bükreş ve Köstence'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde "Romanya- Türkiye Tarihi ve Kültürel Bağların Etkileşimi" konulu etkinlik yapıldı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Romanya Ulusal Günü vesilesiyle YEE, Sınırların Dışında Sanat, Rumen-Türk Derneği, Köstence Sanat Müzesi ve Romanya Ulusal Edebiyat Müzesi tarafından Romanya Hükümeti Genel Sekreterliği, Stratejik Destek ve Sivil Toplumla İşbirliği Hizmetleri destekleriyle "Romanya-Türkiye Tarihi ve Kültürel Bağların Etkileşimi" temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin Köstence ayağına Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Türkolog, şair ve yazar Emel Emin, tarihçi ve diplomat Prof. Dr. Tahsin Gemil, Romanya Demokrat Türk Birliği Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Melek Osman ve Bükreş Ulusal Tiyatrosu oyuncusu Aylin Cadir etkinlikte konuştu.

Etkinlik kapsamında Köstence Sanat Müzesi'nde Türk ressam Akın Ekici'nin, "Balkanların Renkleri" konulu resim sergisi açıldı. Yıldız İbram'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, aralık ayında ziyaret edilebilecek.

Soprano Maria Otilia Radulescu İpek ve piyanist Paolo Villa'nın konseriyle etkinlik sona erdi.