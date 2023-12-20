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Rotterdam'da Gazze'de öldürülen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Rotterdam'da Gazze'de öldürülen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı okundu ve her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu. İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü.

Rotterdam\'da Gazze\'de öldürülen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi
20.12.2023 - 18:35,
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi.

"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. "Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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Rotterdam, Hollanda, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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