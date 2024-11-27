RTÜK'ten Cezalar: Dizi ve Reklamlara Yaptırım - Son Dakika
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RTÜK'ten Cezalar: Dizi ve Reklamlara Yaptırım

RTÜK, milli değerlere aykırı yayınlar ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle çeşitli kanallara ceza uyguladı.

27.11.2024 16:47
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun izleme gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, diziye yayın durdurma, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Yasa dışı bahis reklamları

Ticari iletişim yayını dosyasını açan RTÜK, haftalık olağan toplantısında önce reklam süresi kurallarına uymayan TV8'e yaptırım uyguladı.

Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi.

Karadağ- Türkiye maçındaki ve Lille- Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

Ayrıca, S SPORT+'ın Leganes- Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

Haber kanallarına da ceza

SZC'nün "Arena" programı, Halk TV'nin "Rota", TELE 1'de yayınlanan "Sabah Pusulası" ile FLASH Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı.

"Arena" programında basın meslek ilkelerini hiçe sayılarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki asılsız iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken, sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.

Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, MHP liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı.

Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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