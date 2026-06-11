RTÜK, 6 kanala ceza verdi; CHP liderinin sözleri gerekçe oldu - Son Dakika
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RTÜK, 6 kanala ceza verdi; CHP liderinin sözleri gerekçe oldu

11.06.2026 14:11  Güncelleme: 14:15
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RTÜK, 6 televizyon kanalına yüzde 1 idari para cezası verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı'na ilişkin sözleri nedeniyle SZC TV'ye ceza kesilirken, RTÜK üyesi Taşcı kurulun siyasi taraf aldığını belirtti.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6 televizyon kanalına yüzde 1 idari para cezası verdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, SZC TV'ye cezanın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilişkin açıklamaları nedeniyle "toplumda kanaat oluşumunu engelleme" gerekçesiyle verildiğini belirterek, "RTÜK'ün ülkenin ana muhalefet liderinin iddia ve değerlendirmeleri karşısında Adalet Bakanı'nın avukatlığına soyunması, kurul tarihinde bir ilk olarak kayda geçti" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul'un 6 televizyon kanalına verdiği para cezalarılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşcı, şunları kaydetti:

"RTÜK bugünkü Üst Kurul toplantısında, SZC televizyonuna röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilişkin 'Kriptolu telefon var aranızda, Erdoğan'la kriptolu telefonla görüşüyor. Düşün, bütün yargı süreciyle ilgili bilgiyi kriptolu telefonla veriyor. Buradan Sayın Erdoğan duymadıysa, ihbar ediyorum. Erdoğan'la kriptolu telefondan yarısı doğru yarısı yalan birçok beyanat verdiğini, kendi ağzından talimat aldığını, örneğin 'Efendim şunu yapalım mı'; o da 'tabii tabii' dediğini, bunları kayda aldığını, 'yarın bana bir şey yapamazlar, Erdoğan'ın sesini kaydediyorum.' Net. Bu kadar açık söylüyorum. Bunlar yok diyorlarsa, çıksınlar, yok desinler' değerlendirmeleriyle 'toplumda özgürce kanaat oluşumunu engel' olunduğu savıyla kanala oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası verildi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları karşısında Adalet Bakanı'nın açıklama, düzeltme, tekzip benzeri yasal yollar kullanılabilecekken, RTÜK'ün siyasiler arasındaki tartışmaya taraf olup, pozisyon alması dikkat çekti. RTÜK'ün ülkenin ana muhalefet liderinin iddia ve değerlendirmeleri karşısında Adalet Bakanı'nın avukatlığına soyunması ve 'siyasi kurum' gibi hareket etmesi de kurul tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

Halk TV'de yayınlanan 'Para Siyaset' adlı programda İbrahim Kahveci ve İsmail Saymaz'ın olası seçim senaryolarını anlatırken yaptıkları 'Türkiye'de seçimlerin olmayabileceğine dair endişe var' yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle de kanala, 'gerçeklik ve doğruluk' ilkesinin ihlali gerekçesiyle oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası verildi.

"GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA CEZALAR OYBİRLİĞİYLE VERİLDİ"

RTÜK tarihinde bir ilk! Yıllardır en çok şikayet edilen program olmasına karşın, korunup kollanan ve hakkında yıllardır tek bir rapor dahi yazılmayan ATV hakkında ilk kez bir rapor Üst Kurul gündemine alındı. ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına, bir çocuğun kimden olduğuna ilişkin DNA testi tartışmalarıyla ilgili gelen yoğun şikayet üzerine; 'çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek' içerik olması nedeniyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Gündüz kuşağı programlarına yönelik yapılan incelemeler sonucunda, SHOW TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', STAR TV'de yayınlanan 'Nur Viral ile Sen İstersen' programlarına da yüzde 1 ceza verildi. Gündüz kuşağı programlarına cezalar oybirliğiyle verildi. NOW TV'de yayınlanan 'Halef: Köklerin Çağrısı' şiddetten, Kanal D'de yayınlanan 'Daha 17' dizisine de çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verici nitelikte olduğundan yüzde 1 idari para cezası verildi."

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Sözcü TV, Star Tv, Show Tv, Güncel, Medya, Star, NOW, Atv, Son Dakika

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