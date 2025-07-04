Ruanda Kurtuluş Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Ruanda Kurtuluş Günü Ankara'da Kutlandı

04.07.2025 22:45
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Ruanda'nın Kurtuluş Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla anıldı. İki ülke ilişkileri vurgulandı.

Ruanda Kurtuluş Günü'nün 31. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Ankara'da mukim misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Ruanda milli marşlarının okunmasıyla başladı, ardından 1994 Ruanda Soykırımı'na ilişkin kısa bir belgesel gösterimi yapıldı.

Sözlerine 1994 Ruanda Soykırımı'nı anarak başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ise "Bu korkunç trajedi, yakın tarihin en karanlık sayfalarında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Devlet Başkanı Paul Kagame'nin liderliğinde Ruanda'nın dayanıklılık ve dönüşüm konusunda bir model haline geldiğini belirterek, ülkenin ulusal birlik, cinsiyet eşitliği ve ekonomik büyüme alanlarında sağladığı ilerlemenin tüm Afrika kıtası için ilham verici olduğunu söyledi.

Kagame'nin ocaktaki Türkiye ziyaretini hatırlatan Duran, diplomatik ilişkilerin başladığı tarihten bu yana iki ülke arasındaki ortaklığın çeşitli üst düzey ziyaretler, ekonomik işbirliği, kültürel etkileşim ve savunma sanayisi işbirliğiyle daha da sağlamlaştırıldığının altını çizdi.

Duran, altyapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Ruanda'da önemli projelere imza attığını vurguladı.

"İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik uzun zamandır süren saldırılarını da ele alan Duran, şunları söyledi:

"İsrail, 20 ayı aşkındır sivilleri hedef almakta, açlık ve insani yardımı silah olarak kullanmakta, milyonlarca insanı yerinden etmekte ve Gazze'nin nüfusunu azaltmak için toplu katliamlar gerçekleştirmektedir."

"İsrail Gazze'de soykırım yapıyor" diyen Duran, Gazze'ye engelsiz insani yardım girişi ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

İki devletli çözümü vurgulayan Duran, "Türkiye, ateşkes çabalarını desteklemeye devam etmeye ve Gazze'nin toparlanmasına katkıda bulunmaya kararlıdır." diye konuştu.

Türkiye, Afrika'da barışa yönelik her çabayı destekliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasının da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Duran, Türkiye'nin Afrika'da barışın tesis edilmesine yönelik her çabayı desteklediğinin altını çizdi.

Duran, "Bu anlaşmanın uygulanmasının, her iki ülke halklarının barış ve refahının yanı sıra bölgede istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga ise soykırım döneminde benimsenen ayrımcı ideoloji nedeniyle Tutsi nüfusunun dışlandığını, katliamlara uğradığını ve tüm toplulukların zorla yerlerinden edildiğini belirterek, binlerce kişinin şiddet ortamında komşu Doğu ve Orta Afrika ülkelerine sürgün edildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Kayonga, ülkede kalan Tutsilerin yıllar boyunca baskı, dışlanma ve adaletsizliğe maruz bırakıldığını, onlara karşı suç işleyenlerin ise cezasız kaldığını belirterek, 1960'lı yıllarda Tutsileri katleden kişilerin uzun süre herhangi bir cezaya çarptırılmadan yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

1994'te Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırımın, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNAMIR) gözetiminde yaşanmasının son derece üzücü olduğunu vurgulayan Kayonga, bu durumun uluslararası sorumluluk açısından düşündürücü olduğunu dile getirdi.

Ruanda'da ulusal birlik ve toplumsal uzlaşının her yıl güçlendiğini ifade eden Kayonga, bu göstergenin 2024 itibarıyla yüzde 94,7'ye ulaştığını kaydetti.

Kayonga, ülkesindeki yoksulluk oranının 2024'te yüzde 27'ye düştüğünü, aşırı yoksulluk oranının ise yüzde 5,4'e gerilediğini aktardı.

Türkiye-Ruanda ilişkilerinin hızla geliştiğini ve çeşitli sektörlerde yoğun işbirlikleriyle güçlendiğini belirten Kayonga, Türk şirketlerinin Ruanda'da önemli altyapı projeleri yürüttüğünü, ayrıca savunma ve güvenlik alanlarında kapsamlı ortaklıklar kurduğunu vurguladı.

Kayonga, Ruandalı öğrencilerin Türk akademik sisteminden faydalandığını da ifade etti.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruanda Kurtuluş Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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