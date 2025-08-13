Rubio'dan Müslüman Kardeşler Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rubio'dan Müslüman Kardeşler Açıklaması

13.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak tanımlanması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olarak tanımlanıp tanımlanmayacağının üzerinde çalışıldığını, farklı kollarının olduğunu ve bu yüzden farklı tanımlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

ABD merkezli WABC radyosunda yayımlanan "Sid and Friends" programına telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Rubio, sunucu Sid Rosenberg'in güncel jeopolitik konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rosenberg'in Müslüman Kardeşler ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR), terör örgütü olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna Rubio, "Bunların hepsi üzerinde çalışılıyor ve açıkçası Müslüman Kardeşlerin farklı kolları var, bu yüzden her birini tanımlamak gerekecek." şeklinde yanıt verdi.

Rubio, inceleme, belgeleme ve neyin ne olduğunun gerekçelendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm bu süreçlerin hala devam ettiğini bildiren Rubio, "Grupları ne olarak tanımlayacağımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz: terörist destekçileri, belki de teröristlerin kendileri, her neyse. Bunu uzun zamandır yapmadık, bu yüzden daha çok telafi etmemiz gereken şey var. ve özellikle Müslüman Kardeşler olmak üzere, ciddi endişe yaratan birkaç isimden bahsettiniz." dedi.

Trump-Putin görüşmesi

Rubio, 15 Ağustos'ta Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin bunun bir "yoklama toplantısı" olduğunu kaydetti.

Trump'ın, Putin ile önceden telefonla görüşmesinde bir neticeye varılamadığını aktaran Rubio, Trump'ın söz konusu toplantıdaki amacının "Putin'le yüz yüze bakarak değerlendirmek yapmak" olduğunu dile getirdi.

Rubio, ABD arabuluculuğunda Ermenistan- Azerbaycan'ın, Kamboçya- Tayland'ın ve Hindistan- Pakistan'ın barış anlaşması ya da ateşkes imzaladığını hatırlatarak, "Bu yüzden, bir fark yaratabileceğimizi düşündüğümüz bir çatışma gördüğümüzde dahil oluyoruz ve bu konuda iyi bir başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'ye "şantaj yapabileceği" ihtimali

21. yüzyılın ABD ve Çin arasındaki ilişkiyle tanımlanacağını savunan Rubio, Çin'in teknoloji, ticaret, askeriye, istihbarat gibi birçok alanda ABD'nin "rakibi ve hasmı" olduğunu belirtti.

Rubio, Çin'e bağımlılığı azaltmak için yerli üretimin artırılması gerektiğini kaydederek şu şekilde konuştu:

"Bu böyle devam ederse, gelecekte bize şantaj yapabilirler. Bunu zaten yapıyorlar. İstediklerini yapmazsak, ilaç gibi ihtiyacımız olan şeylerden bizi mahrum bırakmakla tehdit edebilirler. Bu, içinde bulunulabilecek çok savunmasız bir pozisyon. Yani askeri ve benzeri her şeyin dışında, ele almaya çalıştığımız tek savunmasız alan bu."

Bazı Avrupalı devletlerin Filistin'i devlet olarak tanıyacağı kararı sorulduğunda ise Rubio, "Her şeyden önce, bu büyük ölçüde anlamsız, değil mi? Sembolik ve bunu temelde tek bir sebepten dolayı yapıyorlar, o da iç siyasetleri." şeklinde cevap verdi.

Rubio, bölgenin geleceğinin "herhangi bir BM kararı ile belirlenmeyeceğini" savunarak, bunun sahada verilecek bir kararla mümkün olacağını belirtti.

Öte yandan Trump'ın Washington DC'ye Ulusal Muhafız'ları konuşlandırmasını gerektiğini savunan Rubio, "Dünyanın dört bir yanından liderler, bizimle görüşmek için Washington'a geliyorlar ve gördükleri şey bu. Gördükleri şey, giderek şiddetlenen bir yer. Haberleri açtıklarında gördükleri şey, birinin saldırıya uğradığı, birinin öldürüldüğü, birinin bunu aldığı haberleri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Müslüman Kardeşler Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:12:10. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio'dan Müslüman Kardeşler Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.