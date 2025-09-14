Rubio İsrail'de Netanyahu ile Görüşecek - Son Dakika
Rubio İsrail'de Netanyahu ile Görüşecek

14.09.2025 00:28
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistin devleti konularını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldığı ve bugün İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakı konusunu görüşeceği öne sürüldü.

Amerikan Axios sitesinin İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ikili birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek.

Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karar veremeyen Netanyahu, Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı Şeria'nın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı.

Bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham Anlaşmalarının çökmesi olduğunu söyledi.

Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi.

Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

Rubio, İsrailli esir yakınlarıyla görüştü

Öte yandan Rubio'nun, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerdeki tavrını anlamak için Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Rubio, ABD'den ayrılmadan önce İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli esir yakınlarının aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ile görüşeceğini belirtirken, Katarlı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Haberde, Katar arabuluculuk yapmayı sürdürse de müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın talepleri arasında büyük uçurum olduğu kaydedildi.

Esir yakınlarının İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği, fakat Netanyahu'nun ofisinin talebe "yanıt verme zahmetine girmediği" belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

