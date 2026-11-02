Rubio, Pakistan'ın Afganistan terör kaygılarında rol üstlenmeye istekli oldu - Son Dakika
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Rubio, Pakistan'ın Afganistan terör kaygılarında rol üstlenmeye istekli oldu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan'ın Afganistan kaynaklı terör endişelerini bildiklerini, bu konuda verimli bir rol üstlenmeye istekli olduklarını açıkladı. Atlanta'daki G20 toplantısı marjında Rubio, Pakistan'ın terörle hedef alınmasını istemediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan'ın Afganistan'a ilişkin terör endişelerinden haberdar olduklarını ve bu konuda "sahip olabilecekleri verimli bir rol varsa bu rolü üstlenmeye istekli olduklarını" bildirdi.

Rubio, Atlanta'da yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında, Pakistan-Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın, "Afganistan topraklarından desteklenen terör saldırılarından ve Afganistan yönetiminin, terör saldırılarını engellemek için yeterince çaba göstermediğinden" endişe duyduğunu belirten Rubio, "(Pakistan'ın) terörle hedef alınmasını istemiyoruz. Bu nedenle, sahip olabileceğimiz verimli bir rol varsa bu rolü üstlenmek isteriz." dedi.

Rubio, Afganistan yönetimiyle "yakın ilişkileri olmasa da" Pakistan'ın endişelerinden haberdar olduklarını ve "teröre karşı olduklarını" kaydetti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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